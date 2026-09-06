Más de 20.000 personas sucumben a la nostalgia millennial en el Recorda Fest de A Coruña

Concierto de La M.O.D.A en el Recorda Fest de A Coruña, 4 de septiembre de 2026 - RECORDA FEST

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El muelle de la batería de A Coruña ha sucumbido este fin de semana a la nostalgia dosmilera de la mano de una nueva edición del Recorda Fest, que ha conseguido unir en torno a referentes de ayer y de hoy a unas 21.000 personas.

Así, el viernes, en el arranque de su cuarto aniversario, el festival presentó ante los millennials coruñeses a ídolos que empapelaban habitaciones adolescentes hace unos 20 años: Ella Baila Sola, Juan Magán y 'ex triunfitos' como Raúl y Natalia.

Para destacar en ese océano de referencias del 2000, hacía falta un caballo ganador y ese papel lo asumió en la noche del viernes La M.O.D.A., que suma otro éxito a su ya larga trayectoria en festivales.

Muy puntual, a las 15.45 horas, el ponferradino Pavlenha fue el encargado de inaugurar el festival con temas como 'Por qué cojones sigo aquí?', 'Alguna luz encendida', 'Tierno Galván' o 'Querría'. Dio paso la dulzura de Mafalda Cardenal, que enamoró a los fans de la generación Z con temas como 'En mi balcón' o 'tu fan'.

Ya a media tarde arrancó el nuevo formato del festival: las Recorda Sessions, que en esta ocasión reunieron a referentes de los 2000 como Ella Baila Sola, Selena (de Sonia y Selena), David Civera, Fran Perea, Raúl y Natalia.

Cumplió con su cometido el nuevo modelo del festival, llenando de energía a las miles de personas que ya se empezaban a arremolinar en torno al escenario para uno de los platos fuertes del viernes.

Con la noche ya asomando sobre A Coruña sonaron los primeros acordes de 'A cámara lenta', el tema con el que abrió Sidecars su recital. Siguieron con 'Fan de ti, Todos mis males o Contra las cuerdas' para regocijo de sus fans, cerrando con 'Amasijo de huesos', himno del grupo madrileño.

La M.O.D.A. prometía uno de los mejores shows de la noche y cumplió ante las alrededor de 9.500 personas que se congregaron en el muelle de la batería.

El grupo burgalés combinó la presentación de su sexto álbum de estudio 'San Felices', cuyo tema homónimo abrió el repertorio seguido de 'Alsa pa Madrid', con sus grandes éxitos. Con guiños a Galicia, encandilaron con algunos de sus hits como 'Nómadas', '1932', 'Héroes del sábado' y 'Mañana me voy a Burgos'.

Ya pasada la medianoche, el son urbano de Cali y el Dandee triunfó entre un público ya entregado al baile. Al unísono de Alejandro y Mauricio Regifo, el Recorda levantó las manos y gritó 'Gol' y, aprovechando la fecha -4 de septiembre, como reza el tema más conocido del dúo colombiano-, el público coruñés se desgañitó con 'Yo te esperaré'.

Juan Magán fue el encargado de clausurar la primera jornada por todo lo alto, con hits que marcaron a toda una generación como 'Te voy a esperar', 'Angelito sin alas', 'Si no te quisiera' o la emblemática 'Bailando por ahí'.

MÁS NOSTALGIA: HOMBRES G

El calor fue el gran protagonista del sábado, segunda jornada del festival que arrancó de la mano de la coruñesa Hydn, uno de los nombres emergentes de la escena musical actual.

Le siguió Hey Kid, que se metió al público coruñés en el bolsillo apoyando al Dépor y que cerró con temas como 'Noche de San Juán' y 'Donde estés tú'. La voz íntima de Inazio, que se confesó "encantado" de estar pasando mucho tiempo en Galicia durante este verano, fue la siguiente en sonar en el Recorda Fest.

Justo antes de caer la noche, el muelle de la batería comenzó a llenarse para recibir sobre el escenario a Taburete. Willy Bárcenas se entregó por completo al festival, saludando en gallego y agradeciendo la presencia masiva de fans aún con la coincidencia del partido del Dépor al que calificó de "equipazo". A Coruña se dejó la garganta con 'Belerofón', 'Cinco sentidos' o 'Sirenas' en un espectáculo repleto de energía.

El sábado era el día grande para los nostálgicos del pop español de los 90. Hombres G arrancó con 'Voy a pasármelo bien' y consiguió mantener esa energía durante todo el recital con himnos como 'No te escaparás', 'Lo noto', 'Visite nuestro bar' o 'Marta tiene un marcapasos', interpretada en parte a capella por el Recorda. 'Venezia' y 'Sufre mamón' sirvieron de colofón para uno de esos espectáculos que quedarán grabados en la historia del festival.

Con la madrugada, volvió un ya habitual del Recorda, Álvaro de Luna. El sevillano comenzó con 'Kintsugi' y 'Rockstar' para pasar a ya clásicos como 'Olvidé olvidarte', 'Todo contigo', 'Levantaremos el sol' o el 'Juramento eterno de sal'.

Si en algo consiguieron ponerse de acuerdo todas las generaciones presentes en el muelle coruñés fue en el cierre apoteósico que supuso el 'Modo Perreo'.

El público lo dio todo con un espectáculo repleto de temazos de reggaetón antiguo y electro latinos bajo la batuta de DJ Planas y los bailes de las artistas de Studio Punto Cero.

La guinda a una jornada inolvidable llegó de la mano de Galician Army, una propuesta única de música electrónica con mucha personalidad elaborada desde Galicia por Alberto Prado y Sergio Vallejo. El público no dejó de bailar, reconociendo el valor de los temas originales del grupo, como UFO o GARLIN y de sus remixes para artistas de renombre como Tanxugueiras, con Terra, o The Rapants, con La Noche.