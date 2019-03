La segunda huelga feminista vuelve a impactar en Galicia

Actualizado 08/03/2019 18:50:42 CET

El seguimiento fue alto, según la CIG, en empresas como Friscos y Thenaisie Provote y tiendas de Inditex

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de mujeres han secundado en Galicia la que es la segunda huelga feminista convocada por el día internacional de la mujer, este 8 de marzo. Un año más, el paro se ha notado en dos sectores con amplia presencia femenina: el de las conservas y el textil.

En la comarca de O Salnés la huelga ha sido secundada en las conserveras Thenaisie Provote (O Grove) y Perez La Fuente (Vilanova de Arousa), con un 100% de seguimiento, según los datos de la central nacionalista CIG.

En otras empresas como Serpeixe, Roma, Friscos, Cefrico, Antulo e Isabel, la incidencia ha sido, según señala, "también bastante importante".

Mientras, en Pull&Bear en esta comarca el paro de mujeres es "total", y en Bershka tiene un seguimiento "muy elevado" de acuerdo con los datos que maneja la CIG.

En Ourense la huelga está teniendo "especial repercusión", según la organización, en las tiendas del grupo Inditex y en Desigual, y en Lugo se está haciendo notar "con especial incidencia" en el centro comercial As Termas, con "elevado seguimiento" entre las trabajadoras del Eroski no cooperativistas y la tienda de Lefties cerrada. En Carrefour, según sus cifras, el 40% de las trabajadoras no entró a trabajar.

En Padrón, el 100% de las trabajadoras de Cortizo secundan la huelga y en O Barbanza el paro tiene "especial relevancia" en las conserveras Frinsa y Escurís y en la empresa de congelados López Soto.

Igualmente, las tiendas de Oysho del centro comercial Marineda City y Cuatro Caminos permanecen cerradas, como las de Stradivarius de Marineda y Plaza de Lugo, en A Coruña.

En Santiago fueron a la huelga "más del 60% de las trabajadoras de las tiendas de Inditex del centro comercial As Cancelas, según los números de la central, de manera similar a las de Oysho y Stradivarius del centro.

En cadenas de supermercados como Alcampo y Froiz de Vigo también está teniendo "un gran impacto" la huelga y la CIG llama la atención sobre el caso de Allariz (Ourense), que amaneció "con la práctica totalidad de los centros de trabajo y locales comerciales cerrados".

Todo esto se suma al "elevado" impacto que, de acuerdo con su información, ha tenido la convocatoria en sectores como la sanidad, la educación, los servicios sociales, los transportes y la industria.

UGT Y CC.OO.

Por su parte, UGT y CC.OO., en un comunicado conjunto, se ha congratulado del "éxito" de la huelga, con un seguimiento "masivo especialmente" en grandes empresas y administraciones públicas.

Valora también que "no hubo incidencias subrayables" y agradece el "apoyo mayoritario" de la sociedad gallega, como "prueba de que las reivindicaciones del sindicalismo de clase, compartidas por el movimiento feminista, son también mayoritarias entre los gallegos".