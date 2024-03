Miles de personas exigen en Vigo el fin de las violencias machistas y ponen el foco en la mujer trabajadora

Imagen de la manifestación del 8M en Vigo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

Miles de personas han salido este viernes a las calles de Vigo para clamar el fin de las violencias machistas y para exigir la igualdad real entre hombres y mujeres con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se conmemora este 8 de marzo.

Un año más, Feminismo Unitario de Vigo ha sido la organización encargada de convocar la manifestación, que partió desde la Plaza de España a las 20,00 horas y recorrió diferentes rúas de la ciudad olívica hasta desembocar en la Puerta del Sol. Batucadas, banderas feministas y del colectivo LGTBIQ+ las han acompañado durante más de una hora de trayecto.

La concentración estaba encabezada por una pancarta que rezaba 'O feminismo defende dereitos. O machismo, violencias e privilexios. 8M Xuntas somos máis fortes' (El feminismo defiende derechos. El machismo violencias y privilegios. 8M Juntas somos más fuertes). Detrás de esta, miles de personas, en su mayoría mujeres, reivindicaron la igualdad.

'Ni sumisas, ni pasivas. Somos mujeres combatibas'; 'No es la minifalda, no es el pantalón. En la mente del machista está la provocación'; 'Deja pasar, soy feminista y el mundo voy a cambiar'; 'No es un caso aislado, es el patriarcado', fueron algunas de las consignas que se escucharon a lo largo de la manifestación que, pese a la lluvia, no impidió que más gente se sumase a medida que iba bajando por la calle Gran Vía.

También hubo cánticos dirigidos a los políticos, como 'Menos discursos y más recursos' o 'Fuera machistas de las instituciones'.

En esta ocasión, Feminismo Unitario de Vigo ha querido poner el foco en la mujer trabajadora, indicando que en los últimos años el 8M se ha convertido también en una consigna utilizada por parte de los medios de comunicación y del capitalismo, "apropiándose de la lucha de las mujeres". Por ello, han reivindicado que se trata de una "cuestión de clase".

En declaraciones a Europa Press, Raquel Crespo, representante de la organización, ha puesto en valor que, pese a la lluvia, miles de mujeres se han desplazado para acudir a la manifestación este 8 de marzo ya que "razones no faltan".

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, también se ha querido sumar a la lucha del feminismo, asistiendo a la concentración junto a la presidenta del PSdeG, Carmela Silva, y al diputado electo José Ramón Gómez Besteiro.

Ellos han reclamado los derechos de las mujeres "hoy más que nunca", criticando que Vox y el PP "nieguen la violencia machista". "Es momento de recordar que hay una fuerza política que se opone a esta acción, Vox, y el PP la blanquea pactando con ellos", ha lamentado Caballero. Besteiro ha reivindicado "lo mucho que queda por conseguir" para lograr la "igualdad real". También ha indicado la necesidad de que las administraciones destinen un 2% de sus presupuestos a políticas de igualdad.

Así, la pancarta del PSdeG fue una de las muchas que se pudieron ver entre la manifestación, que contó con diversos colectivos feministas que representan sensibilidades distintas. Uno de ellos, incluso, estaba formado por decenas de mujeres vestidas con sábanas blancas y con careta blanca en representación de las que "ya no están".

CONSELLO MUNICIPAL DA MULLER

Precisamente en la mañana de este viernes en el Ayuntamiento de Vigo se llevó a cabo un pleno específico del Consello Municipal da Muller, que está formado por entidades que luchan por los derechos de las mujeres.

Tras él, una de estas entidades ha denunciado "transfobia" en uno de los discursos pronunciados por otra asociación. En concreto, fue Nós Mesmas la que ha anunciado que abandonaba el Consello, tras años formando parte del mismo, después de escuchar las palabras de la portavoz de Mulheres Nacionalistas Galegas (MNG).

Cuando tomaron la palabra, desde MNG indicaron la necesidad de "seguir luchando" contra "teorías acientíficas queer" que pretenden, a su juicio, destruir el movimiento feminista con afirmaciones como que "ser mujer es un sentimiento", tal como se recoge en la ley Trans.

Así, Nos Mesmas solicitó la eliminación de esas declaraciones, al considerarlas "transfóbicas". Sin embargo, estas palabras no se borraron del discurso y, según lamentan, no hubo más alegaciones por parte del resto de entidades.

"La corriente feminista transexcluyente quiere retroceder en los derechos conseguidos por el colectivo LGTBI, en especial los relativos a las personas trans, llegando incluso a no reconocer la identidad de las mujeres trans y tergiversando los avances conseguidos considerándolos un ataque a los derechos de las mujeres", han criticado.

Preguntada sobre esta situación, Raquel Crespo ha dicho que Feminismo Unitario trata de buscar la unidad entre las diferentes corrientes del feminismo y, para ella, ese tipo de discusiones no son actuales, sino que llevan en el movimiento décadas. "Eso es algo positivo, porque quiere decir que estamos ante un movimiento vivo", ha sentenciado.

Pese a todo, en la manifestación también se gritaron consignas como 'Las mujeres no tenemos pirola', por parte de algún colectivo. Además, Nós Mesmas, sí acudió.