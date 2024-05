Millán Món asegura que los ciudadanos podrán "contestar" el 9 de junio a las "políticas populistas" de Sánchez

Critica la "deriva medioambientalista" de la CE en pesca y agricultura, sin pensar en "la dimensión económica y social"

Reivindica priorizar la seguridad en la UE y censura que el Gobierno prefiera "actuar por libre", sin "consenso", al reconocer a Palestina

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado Francisco Millán Mon (Pontevedra, 1955) repetirá como candidato gallego en las listas del PP a las elecciones europeas que tendrán lugar el próximo 9 de junio, una cita con las urnas en la que asegura que los ciudadanos podrán "contestar" a las "políticas populistas" puestas en marcha por el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

En una entrevista concedida a Europa Press con motivo del arranque de la campaña electoral, el político popular considera que "la liza" en estos comicios estará entre el PSOE y el PP, toda vez que cree que solo las fuerzas grandes "tienen posibilidades de influir" en las instituciones europeas.

En este contexto y preguntado sobre si supondrán un nuevo examen para el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sostiene que "los políticos siempre se someten a exámenes" y que se trata de unos comicios "importantes para el PP, y no solo para el señor Feijóo".

Y es que, a su juicio, "más allá de su significación europea", no se puede olvidar la situación en España con "las políticas equivocadas de Sánchez" en asuntos como la amnistía. "Unas políticas populistas", censura para poner como ejemplo de ello el "conflicto diplomático" con el presidente argentino, Javier Milei. "Todo lo que se está sabiendo sobre la corrupción del Partido Socialista, lo de Koldo, el entorno de Sánchez... Yo creo que genera una cierta perplejidad y rechazo" y "los ciudadanos tendrán una oportunidad para contestar", señala.

De cara a esta nueva llamada a las urnas, el político gallego, con 20 años de experiencia en Europa, pone en valor la candidatura del PP. "Es muy buena. No por mi presencia, sino porque creo que reúne experiencia e innovación", subraya para destacar que "Galicia estará doblemente representada" con su presencia y la del que fuera europarlamentario de Ciudadanos, Adrián Vázquez, en los puestos de salida.

En la entrevista concedida en la sede de los populares gallegos, Millán Mon, incide en que "Galicia se juega mucho" en esta contienda electoral "por ser una región que se ve muy afectada por lo que se decide en Europa" en asuntos como la pesca, la agricultura, la transición ecológica y el reparto de fondos, pero también en materia de comercio exterior. "Necesitamos acuerdos internacionales con los que Galicia pueda hacer llegar sus productos", señala en una conversación en la que advierte del impacto que asuntos como el acuerdo libre cambio que se negocia con Tailanda, país con unos costes de producción muy inferiores, puede causar en el sector conservero.

"DERIVA MEDIOAMBIENTALISTA"

Preguntado por las políticas comunitarias en materia de pesca y agricultura, el candidato popular considera que "ha habido una cierta deriva medioambientalista por parte de la Comisión Europea, en la que han prevalecido políticas medioambientalistas sin tener en cuenta la dimensión económica y social de esas medidas". "Medidas poco equilibradas y sin estudios de impacto previos" y ante las que "los agricultores, y también los pescadores, han tenido que protestar", ha señalado.

Millán Mon, que incide en que el PP no apoyó estas "reformas", destaca que, una vez flexibilizada la PAC, se debe reformar la Política Pesquera Común (PPC) para "atender más la dimensión social" y hacer frente a retos como el relevo generacional y la descarbonización, que también afectará al sector pesquero. Además, recuerda los perjuicios del cierre de zonas de pesca y en "campaña llevada a cabo estos años contra el arrastre".

El popular avisa de que el sector "está inquieto", tiene "incertidumbre". "Tenemos que cuidarlo y ser conscientes de los muchos retos que tienen y no hacer peligrar tampoco el suministro de esta proteína del mar tan baja en carbono", sostiene para advertir de lo aprendido en la pandemia para "no depender sólo de los suministros de China, Noruega y Marruecos" y "asegurar la flota pesquera europea, tan importante en regiones como Galicia".

Asimismo, reflexiona sobre la necesidad de garantizar las conexiones ferroviarias de Galicia con el resto de Europa no solo para acercar a los gallegos y españoles "entre sí", sino también para permitir la competitividad de los productos gallegos, y apuesta por una transición ecológica "con sentido común, gradualidad y realismo" para no generar desigualdades con su puesta en marcha. "Estamos con la transición energética, pero no puede ser a costa de cargarnos la industria y la pesca en Galicia", explica.

EL GALLEGO COMO "ARMA ARROJADIZA"

Preguntado al respecto, considera que el uso del gallego y el resto de lenguas cooficiales en las instituciones europeas "no va a ser fácil" toda vez que exige unanimidades y "hay grupos que creen que puede ser un precedente". "Hay mucho gasto en el uso de las lenguas, creo que el 40% por ciento del presupuesto se va en interpretación", ha señalado.

Dicho esto, ha asegurado ser "consciente" de la importancia del gallego, lengua por la que dice sentir "mucho respeto y simpatía", pero subraya que "las lenguas están para entenderse" y no para utilizar como "arma arrojadiza" como, en su opinión, hace el Gobierno de Sánchez "empujado por sus socios catalanistas".

SEGURIDAD EUROPEA

En la entrevista concedida a Europa Press, el político popular opina que Europa debe tener una "voz más firme en el ámbito internacional" y ve necesario priorizar la seguridad en un contexto de conflictos en Oriente Medio y la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

"La Unión Europea tiene que reforzar su política exterior y su política de seguridad y defensa", ha señalado para recordar que "como miembros de la OTAN" muchos países europeos tiene "el compromiso de reforzar su contribución militar y sus presupuestos militares". "Entonces, por todo ello, es imperativo que la UE refuerce esa división".

Interpelado sobre si sería partidario de la creación de un ejercito europeo, sostiene que "un ejercito europeo superior a los nacionales" no es un asunto que esté "sobre la mesa". Con todo, sí aboga por "reforzar las capacidades, coordinarse mejor y hacer unidades integradas", pero "siempre sin suprimir los ejercito nacionales".

RECONOCIMIENTO DE PALESTINA COMO ESTADO

En este punto, se refiere al anuncio del Gobierno de España, que el martes aprobará el reconocimiento de Palestina como un Estado. "Me hubiera gustado que fuera en el marco de una política más consensuada, una decisión más europea, que buscase la cohesión de los socios", afirma para asegurar también que debería "haber hablado más con el principal partido de la oposición".

Tras lamentar que Sánchez "prefiera ir por libre", cree que se debería haber respetado la resolución aprobada en 2014, en la que "se habló de reconocimiento pero en el marco de un proceso de negociación entre ambas partes, entre Palestina y los israelíes".

"Yo creo que hay otros temas prioritarios, como el alto al fuego, la liberación de rehenes y la llegada de ayuda humanitaria", ha afirmado para censurar que "Sánchez prefiere actuar por libre".