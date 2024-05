Miranda (BNG) cree que la UE "no sabe" sobre el agro y la pesca gallega y echa en falta "humanidad" hacia Palestina

Erige al BNG como "muro de contención" frente a la ultraderecha y censura "la complicidad" del PP con sus "discursos"

Defiende que "si algún" asunto gallego "tuvo relevancia" en la Eurocámara fue "porque el BNG lo llevo allí"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG Ana Miranda (Cuntis, 1972) subraya ante las elecciones europeas del 9 de junio la necesidad de que Galicia cuente con "voz" en la Eurocámara para defender los intereses de la pesca o el mundo agrario, ya que las instituciones comunitarias adoptan decisiones que marcan su futur sectores sin "saber" cuál es la realidad de estos sectores "clave" para la comunidad.

La representante del Bloque en Europa desde hace más de 15 años encara sus cuartos comicios al Parlamento europeo con el objetivo de lograr el escaño en propiedad después de varias legislaturas en las que tuvo que conformarse con entrar en el Parlamento comunitario a mitad de mandato en virtud del acuerdo de coalición con ERC y EH Bildu, con quienes vuelven a presentarse bajo la coalición Agora Repúblicas.

En una entrevista concedida a Europa Press en la que se ha mostrado muy crítica con la "falta de humanidad" de la Unión Europea ante "el genocidio" del pueblo palestino por el Estado de Israel, Miranda subraya que se trata de unas elecciones "muy importantes" porque es en Bruselas donde "deciden sobre el 85% de las normativas" que afectan al día a día de los ciudadanos.

"Deciden sobre nuestra calidad de vida, sobre las ayudas, los fondos. Sobre si se apoya la paz o la guerra. Sobre el mar, la pesca o la vivienda...", incide la candidata nacionalista, que reivindica su trayectoria como aval para "seguir" ejerciendo de "la voz" de los problemas de Galicia en Bruselas.

Y es que, como ha recalcado, "si algún" asunto relacionado con Galicia "tuvo relevancia" en la Eurocámara "fue gracias a que el BNG lo llevó a cabo". "No es que lo digamos como un eslógan, hay pruebas manifiestas", ha apostillado Miranda, que señala cuestiones como el accidente del Alvia, la situación del marisqueo y la pesca artesanal, la planta de Altri, las denuncias del personal de la CRTVG o la mina de San Finx.

La número tres de la lista de Agora Repúblicas ha reivindicado que el BNG "tiene una agenda europea" de "problemáticas" vinculadas al territorio, lo que ha contrapuesto a un PP que, según Miranda, presenta a estas elecciones a candidatos gallegos "que ni viven en Galicia, viven en Madrid".

"Estoy en Bruselas para defender a mi país y para defender las causas de la humanidad. No estoy allí por ir a echar una firma como echan los diputados del PP y a los 10 minutos se van. Eso es una vergüenza", ha espetado antes de acusar a los populares de tratar de "embarrar" la campaña con "noticias falsas" sobre el BNG porque "no tienen programa ni propuestas".

"MURO DE CONTENCIÓN" CONTRA LA ULTRADERECHA

Así, ha remarcado la importancia de la participación el próximo 9 de junio en unas elecciones en las que "un voto al BNG va a ser un voto menos" para las fuerzas de extrema derecha, que constituyen, para Miranda, "una amenaza muy grande para la democracia".

En la entrevista concedida en la sede del BNG a Europa Press, muestra su incredulidad por la normalización de los discursos ultraderechistas. "Es increíble que tengan aceptación sus discursos", ha incidido la eurodiputada, que responsabiliza de este proceso a los partidos tradicionales de derechas como el PP.

"La extrema derecha está ocupando lugares que no debemos dejarle. Nosotros somos el muro de contención que tendrán enfrente para que no sigan pasando", ha aseverado Miranda, consciente de que "la complicidad" de fuerzas como el PP ha hecho que se hayan traspasado fronteras con discursos "xenófobos, racistas, machistas y homófobos" que suponen una "amenaza muy grande para las libertades y el feminismo".

LA UE "NO SABE" DE PESCA Y AGRICULTURA

Miranda, que reivindica el legado del histórico dirigente nacionalista Camilo Nogueira, primer eurodiputado del BNG y del que fue asesora en Bruselas, se ha mostrado muy crítica con la forma en la que la Comisión Europea concibe las políticas en dos de los ámbitos que, a su juicio, más afectan sus decisiones a la vida de los gallegos: la pesca y la agroganadería.

A su juicio, la Unión Europea "no sabe" de pesca ni entiende la "realidad" del campo gallego, como se trasluce de decisiones como el veto la pesca de fondo o la falta de consideración hacia artes tradicionales como el 'xeito'. "El comisario llamado de Pesca, de pesca no sabe nada", ha espetado Miranda, que recuerda que llevó un palangre a la Eurocámara "para que entendieran" qué tipo de arte de pesca es y "no lo metiesen en el mismo saco" que al arrastre.

Si sale elegida, la candidata del BNG quiere formar parte de la Comisión de Agricultura de la Eurocámara en la próxima legislatura para defender allí que "se respete" al agro gallego, que tiene una forma propia de "instalación en el territorio" con una tipología de explotaciones "de mediana y pequeña escala".

Advierte que sólo el último año "desparecieron 900" explotaciones y en la última década se han perdido 28.000 "sólo de vacas, tanto de producción cárnica como de leche"; un problema que ve necesario atajar a través de la creación de superficie agraria útil --para lo que pide limitar el "avance" de las plantaciones de eucalipto--, la subida de los precios en origen y el fomento del relevo generacional en el campo.

Para ello, Miranda considera que deben enfocarse las ayudas de la Política Agraria Común a apoyar a los pequeños y medianos productores en lugar de beneficiar a los "terratenientes" de otros puntos del Estado que "sólo por el hecho" de tener grandes extensiones de tierra "reciben tres veces más".

La candidata, que culpa al "boicot" del PP de la falta de reconocimiento oficial del gallego en Europa, también pone el foco en la importancia del sector primario para la transición ecológica, un proceso que debe, a su entender, de hacerse de una forma "justa" que "acompañe" en los cambios a los sectores productivos.

"EUROCINISMO" CON PALESTINA

Por último, en la entrevista con Europa Press, Miranda se muestra muy crítica con el "eurocinismo" sobre el conflicto en Palestina, ya que cree que la Unión Europea, con la comisaria Ursula Von der Leyen al frente, está plegada al "gran lobby sionista" que, según denuncia, existe dentro de las instituciones europeas.

"La Unión Europea tendría que tener una actitud humana y humanitaria de apoyo al pueblo palestino y no esta complicidad que existe con el gobierno sionista de Israel", ha aseverado antes de comprometerse a trabajar por que Israel "sea condenado" por el "genocidio" de Palestina.

"A Europa le está faltando humanidad, está haciendo políticas internacionales deshumanizadas", ha remarcado la candidata del BNG, que reclama a la UE que abandone el "marco" discursivo de la guerra y su "sometimiento" a los intereses de los Estados Unidos para apostar por la "diplomacia", el "diálogo" y "la paz".