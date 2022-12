Monedero arropa al candidato crítico en las primarias de Podemos Galicia con el deseo "de que no se marche nadie más"

Pone de ejemplo a Pablo Iglesias para advertir a la lista continuista que "no tiene sentido" seguir tras el "mal resultado" en las autonómicas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

"Que el que gane dirija y el que pierda acompañe". A escasas horas de que cierre la votación, el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, se ha desplazado este miércoles hasta Santiago de Compostela para arropar a Gonzalo Busqué, candidato en las primarias a ser secretario xeral del partido morado en Galicia con la lista 'Rexurdir', crítica con la actual dirección.

En un acto con decenas de afiliados y simpatizantes en la sede de Podemos Galicia situada en Praza da Quintana, Monedero ha marcado un rumbo claro: "Construir con los círculos, donde más hemos fallado" y "que no se marche nunca nadie más".

El cofundador del partido ha llegado acompañado del propio Busqué y, a las puertas del edificio, le han dedicado aplausos y vítores de 'Sí se puede'. Por su parte, el candidato a relevar a Antón Gómez-Reino como secretario xeral en Galicia percibe "mucha ilusión" en este proceso interno porque ve que "un cambio es posible".

Se presenta contra la candidatura continuista liderada por el secretario de Organización Saliente, Borja San Ramón, y con el propio Gómez-Reino de 'número tres'. Busqué ha cuestionado la confianza mostrada por la lista oficialista, que asegura tener el apoyo de los círculos ciudadanos.

"Todos pensamos que tenemos el apoyo de todo el mundo. Las cosas mañana quedarán muy definidas", ha respondido. De hecho, aparte de Monedero, Gonzalo Busqué ha comparecido en el acto acompañado de la responsable del círculo de Podemos en Vigo y candidata a la Alcaldía de esta ciudad, Meli Vázquez, quien ha afirmado que les respalda "muchísima más gente que se fue". "Puede ser que las cosas no sean como ellos dicen", ha advertido.

"NINGÚN TIPO DE RESIGNACIÓN"

La intervención del cofundador de Podemos, de alrededor de una hora de duración y colmada de su habitual ironía para cargar contra "los poderes" económicos y sociales, entre ellos algunos medios de comunicación, ha reivindicado al movimiento del 15M como las raíces del partido, igual que el 'no a la OTAN' lo fue de Izquierda Unida.

Así, ha defendido que los 'morados' no aceptaron "ningún tipo de resignación" y fue así cómo entraron en el Gobierno de España, aunque parecía "imposible".

"Nos amenazaron para que votásemos al PSOE en alianza con Ciudadanos. Hoy tendríamos de vicepresidente a Albert Rivera, tendríamos a Inés Arrimadas de ministra o Juan Carlos Girauta como ministro de Cultura. Que el Apóstol nos tenga confesados", ha ironizado.

EL "MAL RESULTADO" DE LAS GALLEGAS

En este contexto, ha señalado a Podemos como una fuerza que "se reinventa constantemente" y ha puesto de ejemplo a su exlíder, Pablo Iglesias, quien se retiró tras sacar "un mal resultado" en las elecciones de la Comunidad de Madrid hace año y medio.

Por esto mismo, ha señalado la puerta a la candidatura oficialista a liderar Podemos Galicia, después de que la candidatura Galicia en Común-Anova Mareas se quedase fuera del Parlamento autonómico en 2020. "No tiene sentido que en Galicia nos presentemos, saquemos un mal resultado y queramos continuar", ha esgrimido.

No obstante, "eso no implica que no hagamos falta todas y todos", ha matizado Juan Carlos Monedero, puesto que el proyecto necesita "que no se marche nunca nadie más" y que "regresen todos los que se han marchado". "Que el que gane dirija y el que pierda, acompañe".

Así, con el horizonte de "pelear en las instituciones" y "en la calle", el cofundador de Podemos ha manifestado que "no estaría mal que la reconquista, después de empezar siempre en Asturias, empiece en Galicia".

Con esta reflexión como telón de fondo, buena parte de su discurso la ha dedicado a advertir a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, del peso que Podemos debe tener en su proyecto, consciente de que estas primarias sirven también como consulta sobre el modelo de confluencia con la también ministra de Trabajo. "Yolanda, eres mi candidata, pero escúchanos", ha implorado Monedero.

"UN PROYECTO MUNICIPALISTA"

Convencido de que puede dar la sorpresa y vencer a la lista oficial, Gonzalo Busqué ha dicho que quiere "empezar desde abajo, desde un proyecto municipalista", para "construir una organización buena para la gente buena", con ideas que "se transformen en proyectos".

El candidato alternativo a liderar Podemos en Galicia ha puesto el foco en la necesidad de hacer frente a la Xunta del PP de Alfonso Rueda, a la que ha acusado de tener la sanidad "deteriorada", una ecología "al servicio de los poderosos" y de "depredar el territorio" con parques eólicos que "sacan a la gente del rural".

"Es necesario un cambio profundo, porque corremos el peligro de ser tan irrelevantes como somos ahora", ha sentenciado Busqué.