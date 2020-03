A morte de dous homes e unha muller elevan os falecidos a 79, mentres os afectados soben a 3.476

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

As persoas falecidas con coronavirus elévanse a 79 despois de morrer nas últimas horas unha muller de 86 anos e dous homes de 89 e 76, todos eles ingresados no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi). Coa destas tres persoas, a cifra de falecidos este luns elévase a 9.

Así mesmo, os afectados creceron un 18,8% con respecto ao domingo e sitúanse en 3.476. Deles, 807 son da área da Coruña, 289 da de Lugo, 479 da de Ourense, 348 da de Pontevedra, 866 da área de Vigo, 529 da de Santiago, e 158 da de Ferrol.

Segundo os datos da Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade, do total de pacientes positivos, 134 permanecen en UCI, 766 están en unidades de hospitalización e 2.576 no seu domicilio. Ademais, rexistráronse 168 altas e o número de PCR realizadas é de 16.118.

Precisamente, este mesmo luns, a Xerencia da Área Sanitaria da Coruña detallou de que dos 233 pacientes ingresados na área sanitaria, 37 están ingresados na UCI e 167 en planta do CHUAC. Pola súa banda, 11 permanecen en planta no hospital de Cee, nove no Hospital Quirón, oito no Modelo e un no Hospital San Rafael.

UN TOTAL DE 79 FALECIDOS

A morte de nove persoas nas últimas horas nas áreas da Coruña, Santiago e Vigo que estaban infectadas con coronavirus elevan a 79 as vítimas mortais relacionadas coa pandemia en Galicia.

Destes nove falecidos, catro homes estaban ingresados no Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac) e tiñan 82, 86, 93 e 86 anos de idade, mentres que outro home tiña 77 anos de idade e era atendido no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (Chus).

Ademais, hai un segundo falecido na capital galega que non estaba ingresado. Segundo confirman fontes da Consellería de Política Social a Europa Press, trátase dun dos usuarios da residencia DomusVi San Lázaro que dera positivo por coronavirus.

A estes casos súmanse outras tres mortes, as dunha muller de 86 anos e dous homes de 89 e 76, todos eles ingresados no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi).

Desta forma, o reconto oficial de vítimas mortais en Galicia en relación ao COVID-19 elévase a 79, despois de que este domingo rexistrásense 10 mortes, incluída a dunha embarazada de 37 anos de idade e o seu bebé, no Hospital Teresa Herrera, o centro materno-infantil do Complexo Hospitalario da Coruña (Chuac).