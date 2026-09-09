Muere un trabajador tras caer desde un edificio en construcción en Negreira (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha fallecido este miércoles tras precipitarse desde un edificio en construcción en Negreira (A Coruña), según ha informado el CIAE 112 Galicia.

El accidente ocurrió en una obra de un edificio en la Avenida de Santiago, sobre las 9.00 horas, cuando el 112 recibió un aviso sobre un accidente laboral grave.

Tras la alerta fueron movilizados los servicios de Urxencias Sanitarias-061, la Policía Local y la Guardia Civil. Pese a los esfuerzos de los profesionales sanitarios, el equipo del 061 solo pudo confirmar el fallecimiento del trabajador.