Noriega ve positivo que "se pueda votar" y deja caer que sería un error que los críticos abandonasen del proceso

Actualizado 20/12/2018 14:03:47 CET

El regidor cree que las mareas locales "están por encima del espacio gallego" tanto en "expectativas" como en "potencial"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Santiago y referente de Compostela Aberta, Martiño Noriega, ve positivo que se haya fijado nueva fecha para las primarias de En Marea tras semanas paralizadas en las que, según el regidor, se ha dado un "espectáculo poco edificante". A pesar de ello, ha remarcado que la marea santiaguesa "no va a abdicar" de participar en "el espacio gallego".

No obstante, la crisis del partido instrumental podría entrar un nuevo episodio por las amenazas de Podemos Galicia de abandonar las primarias, dudas que también existen en Esquerda Unida y Anova, todas ellas organizaciones que integran el sector crítico con la dirección, a la que acusan de haber roto "los mínimos democráticos" en el espacio político con su actuación de las últimas semanas.

Este jueves, en el tradicional desayuno con los periodistas que organiza el gobierno santiagués con motivo de las fiestas navideñas, Martiño Noriega ha indicado que participará en las votaciones, que arrancan este sábado, día del Sorteo de Navidad, y concluyen el próximo lunes, día de Nochebuena.

"Llevo tres semanas diciendo que quiero votar, como para ahora no votar. Se suele decir que se vota con más o menos ilusión. Yo voy a decir que voy a votar sin apellidos", ha ironizado el regidor compostelano, que reclama que el proceso se desarrolle "con garantías".

Noriega también se ha referido a la posibilidad de que Podemos Galicia abandone el proceso de primarias si la coordinadora no hace públicos los resultados de las auditorías sobre los supuestos accesos irregulares al censo por parte de tres miembros del comité electoral, suspendidos por la Comisión de Garantías y cuya readmisión pide asimismo el partido morado.

"Preguntárselo a Podemos y cuando terminen, que os contesten. No soy miembro de Podemos", ha apuntado, para luego recordar que "a lo largo de estas semanas" ha pedido "corresponsabilidad, estar a la altura del momento histórico, participación y cooperatividad". "Ya he predicado mucho, si no se me hace caso no tengo ninguna intención de predicar en el desierto", ha apostillado.

MAREAS LOCALES

Noriega continúa marcando distancias entre el espacio político a nivel gallego y las mareas locales, a las que ve "por encima" tanto a nivel de "expectativas" como de "potencial" electoral. "No es que marquemos distancias, es que los espacios a nivel local tienen importantes responsabilidades y expectativas mucho más elevadas".

Por ello, cree que existe una red de "solidaridad" entre las mareas locales para "ayudarse" mutuamente ante la falta de "refuerzos". "El éxito fue en 2015 en los ayuntamientos y la esperanza tan solo queda en los ayuntamientos", ha zanjado.