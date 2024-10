Nueva sesión del juicio de Samuel con dos acusados culpando a otros dos de la agresión

"La justificación" del que presuntamente la inició: pensar que la víctima le grababa, ha confirmado su exnovia

A CORUÑA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juicio de Samuel Luiz ha proseguido este jueves, en la Audiencia Provincial de A Coruña, con la declaración de dos procesados -- de los tres que se sientan en el banquillo de los acusados -- y con el aplazamiento hasta el viernes de las testificales previstas para esta jornada.

Ha sido después de que pasadas las diez de la mañana comenzasen las declaraciones de los dos acusados que optaron por declarar al inicio: Alejandro M.R. y Catherine S.B. Los dos se declararon inocentes y culparon a otros dos procesados de ser los que participaron en la agresión en un principio.

Así lo han expuesto tanto Alejandro como Catherine -- la única mujer acusada por el crimen -- en unas declaraciones que han durado toda la mañana. El primero se enfrenta a 22 años de cárcel por un presunto delito de asesinato con alevosía y ensañamiento y la segunda a 25 años por el mismo delito con la agravante de discriminación por la orientación sexual de la víctima.

Los dos han asegurado que, tras salir del local de ocio ubicado en el paseo marítimo coruñés del que fue expulsado otro de los procesados, Diego M.M. -- novio en ese momento de la joven--, en la madrugada del 3 de julio de 2021, vieron a este golpear a la víctima.

INSULTOS DE "MARICÓN"

"Deja de grabar, a ver si te voy a matar maricón", manifestó la joven sobre lo que dijo entonces su pareja a Samuel Luiz al pensar que le estaba grabando cuando, en realidad, según le trasladó la víctima, estaba haciendo una videollamada. Y es que esto fue, según ella, el motivo de que comenzase a golpearle. Fue, dijo, "la justificación".

Catherine, que se enfrenta como Diego M.M., a una pena de 25 años de prisión, ha confirmado que Samuel Luiz estaba solo y atribuyó los primeros golpes a su entonces novio.

Todo ello en su contestación a las preguntas de las partes, entre ellas las acusaciones, y con más interrogatorio por parte de la fiscal, ante la que ha atribuido unas imágenes suyas con una catana -- en otro día distinto al de los hechos-- a la grabación de un vídeo.

Al final de todo, ha llorado, lágrimas que también podían verse a la salida de la Audiencia. Antes, casi al final de su declaración, y a preguntas de su abogado, calificó de "animalada" lo que le había ocurrido a Samuel.

MOMENTOS DE LA AGRESIÓN

"Catherine me dice no hagas nada, es todo culpa de Diego", ha dicho, a su vez Alejandro M.R., quien, en su caso, ha llegado a los juzgados con unas gafas de sol y con rostro serio, el mismo que ha mantenido en su declaración.

También ha vinculado a Diego M.M. con la agresión. De él, ha afirmado que le vio lanzando una serie de puñetazos mientras que a Alejandro F.G. le vio coger del cuello a Samuel, algo que también ratificó Catherine.

Los dos han insistido en que se apartaron de la zona en la que se formó un "tumulto", aunque en el caso de esta última insistió en que su papel fue el de intentar quitar a Diego del lugar lo que, finalmente, expuso, consiguió.

A su vez, Alejandro M.R, incidiendo varias veces que no es una persona violenta y que no tiene antecedentes, ha admitido que se "desentendió". Y es que insistió varias veces en que no agredió a "nadie", en referencia a Samuel, y que trató de separar inicialmente para luego optar por "no saber nada".

Con la duración de sus testificales, se acordó cambiar las previstas también este jueves, motivo por el que tanto amigas de Samuel como los senegaleses citados acudieron en esta jornada a la Audiencia coruñesa. Lo hicieron sin dar declaraciones. Para el día 21, se han fijado las testificales previstas para este viernes.