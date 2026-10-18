Un nuevo incendio en un garaje de Vigo que ya ardió el viernes moviliza a los Bomberos

Vista del garaje incendiado en la calle Sanjurjo Badía, en el barrio de Teis, en Vigo, a 18 de octubre de 2026.
Vista del garaje incendiado en la calle Sanjurjo Badía, en el barrio de Teis, en Vigo, a 18 de octubre de 2026. - CEDIDA / EUROPA PRESS
Europa Press Galicia
Publicado: domingo, 18 octubre 2026 18:55
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   VIGO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Un nuevo incendio en el garaje de un edificio del barrio de Teis, en Vigo, que ya ardió el viernes ha movilizado a los Bomberos de Vigo durante la tarde de este domingo.

   El 112 Galicia recibió información sobre el suceso a través de un particular en torno a las 16.50 horas. Este avisó de que había un coche ardiendo en la primera planta del garaje de un edificio de Sanjurjo Badía, lo que ha provocado una gran columna de humo negro en su entorno.

   La central de emergencias trasladó el aviso a la Policía Local y Nacional y a los Bomberos, que actualmente continúan trabajando en el punto.

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