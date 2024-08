O número de usuarios de bus urbano en Galicia crece un 2,6% en xuño e un 8,7% no que vai de ano, até 5,27 millóns

SANTIAGO DE COMPOSTELA / MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Galicia rexistrou no mes de xuño uns 5,57 millóns de viaxeiros de autobús urbano, o que supón un incremento do 2,6% en comparación co mesmo mes de 2023, segundo datos publicados este venres polo Instituto Nacional de Estatística (INE), recollidos por Europa Press.

Así, no que vai de ano, a Comunidade acumula un incremento dos usuarios deste transporte do 8,7%, en relación ao primeiro semestre do exercicio previo.

A nivel nacional, máis de 3,5 millóns de viaxeiros utilizaron o transporte en ferrocarril de alta velocidade o pasado mes de xuño, o que supón un crecemento do 21,9% en taxa anual, segundo a estatística de transporte de viaxeiros feita pública hoxe polo INE.

Máis de 465,5 millóns de pasaxeiros utilizaron o transporte público en España o pasado mes de xuño, o que supón un 3,7% máis que no mesmo mes do ano 2023.

O transporte urbano aumentou un 4,5% en taxa anual e o interurbano un 3,5%. Dentro do interurbano, destacou o incremento do 7,4% no transporte o aéreo.

Os crecementos foron menores aos rexistrados nas mesmas datas do pasado ano. Así en 2023 o transporte urbano creceu un 21,7% mentres que o interurbano fíxoo un 18,1%.

Os datos do instituto estatístico mostran que o transporte urbano foi utilizado por máis de 285,4 millóns de viaxeiros en xuño, un 4,5% máis que no mesmo mes do ano 2023. O transporte por metro aumentou un 4,7% en taxa anual e o transporte urbano por autobús aumentou un 4,3%.

Por comunidades, o número de viaxeiros no transporte por autobús presentou as maiores subidas en Rexión de Murcia (16%), Estremadura (15,9%) e Andalucía (12,4%). O único descenso no transporte por autobús deuse en País Vasco (-9,5%).

O transporte por metro aumentou en todas as cidades que posúen este tipo de transporte respecto ao mesmo mes do ano anterior. O metro de Palma presentou o maior incremento, do 37,7%, e o de Madrid presentou o menor, do 4,2%.