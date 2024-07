Óscar Puente reta por carta a Rueda a financiar el AVE entre Galicia y Portugal y el PPdeG censura su actitud "chulesca"

El ministro pide al presidente gallego aclarar si comparte las palabras de un eurodiputado "adulador" que le atribuyó el mérito de las obras

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha remitido una carta al presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, en la que comenta que "vería con buenos ojos" que la Xunta asumiera la planificación y las inversiones necesarias para acometer la conexión por alta velocidad de Galicia hasta la frontera portuguesa, una misiva que el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha tachado de "chulesca".

La nueva polémica entre el Gobierno central y la Xunta salta a cuenta de un tweet del pasado 12 de julio del eurodiputado popular Adrián Vázquez, quien sostuvo que Alfonso Rueda "ha hecho más por conectar Europa en cinco meses que Sánchez en seis años". "Al ministerio solo le pedimos que no se ponga en medio", añadía el texto.

En una carta fechada tres días después, el 15 de julio, Óscar Puente ironiza con "las urgencias del eurodiputado en agradar a su nuevo partido y a sus dirigentes", dado que Vázquez fue elegido en las listas del PP en las europeas del 9 de junio, pero previamente había sido secretario general de Ciudadanos. "Sus palabras me han recordado a Aristóteles cuando decía que todos los aduladores son mercenarios y todos los hombres de bajo espíritu son aduladores", ha juzgado el responsable de Transportes.

En la misiva, reprocha al PP que no se hayan "rectificado" las palabras del eurodiputado y advierte que "si el Ministerio de Transportes ha de abstenerse en la materialización de este proyecto, también habrá de apartarse en su financiación, que correría por cuenta exclusiva del Gobierno de Galicia".

Puente bautiza como "arranques del tipo esta ronda la pago yo" la postura del PP en Galicia y rememora otros episodios, como cuando el exjefe del Ejecutivo gallego y actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo --a quien no cita expresamente--, prometió en 2009 la construcción de la línea de AVE entre Lugo y Ourense con fondos propios. "Hay rondas que salen muy baratas", agrega el ministro.

"OCURRENCIAS DE CARÁCTER TABERNARIO"

Este viernes, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha instado al ministro a enterrar su "devoción" por dejar por escrito estas "ocurrencias de carácter tabernario".

En una rueda de prensa a mediodía de este viernes, Pazos Couñago ha calificado de "intolerable y chulesca" esta carta, que ha visto como una "muestra más de la falta de cordialidad y lealtad del Gobierno de España con los gallegos".

"En lo que debería centrarse el ministro es en velar por que los tan esperados trenes de alta velocidad a Galicia lleguen con puntualidad", ha reclamado. En esta línea, ha asegurado que los problemas de puntualidad son habituales, así como las incidencias y los retrasos en la red de media distancia, a los que "se suman ahora los problemas en las conexiones de alta velocidad".

Durante su intervención, Pazos ha demandado que "este afán epistolar del ministro debería ser compatible con la atención personal" ya que, después de más de 100 días desde su toma de posesión, Alfonso Rueda "continúa a la espera de ser recibido por Pedro Sánchez para trasladarle las demandas y compromisos pendientes del Gobierno central con Galicia".

Según ha subrayado, esperan una reunión en la que abordar la conexión del AVE con Portugal, la eliminación de peajes y la transferencia de la AP-9, pero también la construcción de nuevas autovías, el nuevo sistema de financiación autonómico o la prestación de servicios básicos, tanto sanitarios como de dependencia.

Con todo, el portavoz popular ha afeado los términos "poco afortunados" de la carta y ha asegurado que esperarán hasta que "las ocurrencias dejen paso al sentido institucional".

CONTRARRÉPLICA

Sobre las 15 horas de este viernes, el ministro ha publicado un hilo en la red social X en el que invita a los lectores a acompañarlo en una "triste historia" en la que reproduce una captura de pantalla del tweet del "tránsfuga de Ciudadanos" que generó la nueva polémica y recuerda que Adrián Vázquez "calificó de partido corrupto en su esencia" al PP.

El ministro relata con ironía que, a raíz de ese texto de Adrián Vázquez, "presa de la euforia", expresó su "alegría porque un eurodiputado gallego del PP manifestase, en nombre de Rueda, un compromiso tan contundente con la conexión ferroviaria Galicia-Portugal". "Pues nada Adrián, ¡¡cuenta con ello!!", le dijo al día siguiente de aquel tweet, a través de la misma red social.

En el hilo de este viernes, Óscar Puente vuelve a cargarse de ironía y apunta que se decidió a escribir la carta a Alfonso Rueda "pasado ese primer momento de euforia, y dado que la Xunta de Galicia no tiene competencias en materia ferroviaria, y que, en contra de lo que sostiene Adrián el tránsfuga, el PP no solo no ha hecho nada por conectar Galicia y Portugal, sino que en tiempos de Feijóo ya incumplió su promesa de financiar la conexión Lugo-Orense". "Rueda sigue los pasos de Feijoo", comenta el político socialista.