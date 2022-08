Otras 15 muertes elevan a 3.835 los fallecidos con covid en Galicia, donde siguen en descenso casos e ingresos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sanitarias gallegas han notificado otras 15 muertes de personas con covid-19 entre el 27 y el 31 de julio, que elevan a 3.835 los fallecidos con covid-19 en la Comunidad, donde la última actualización de datos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) refleja que continúa la tendencia a la baja de casos activos y hospitalizados.

Según el parte de Sanidade, con datos recopilados hasta las 18,00 horas de este lunes, los casos activos de covid-19 contabilizados descienden hasta las 3.296, un total de 257 menos que en la jornada anterior.

En cuanto al resto de indicadores de la pandemia, los hospitalizados con coronavirus siguen a la baja y se sitúan en 377 (19 menos) --362 en unidades de hospitalización convencional y 15 en unidades de cuidados intensivos (UCI)--.

Este martes, Sanidade ha notificado 15 fallecimientos registrados en cuatro días y, en todos los casos, de pacientes que tenían patologías previas. Así, el día 27 de julio se notifica el óbito de una mujer de 88 años en el área de Vigo.

El día 29 de julio se computan otras cuatro muertes: dos en el área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte (un hombre de 72 y una mujer de 87); otro fallecimiento en el área sanitaria de Vigo, de una mujer de 93 años; y el de un hombre de 86 años, en el área sanitaria de A Coruña y Cee.

El día 30 de julio se notifican cinco fallecimientos: un hombre de 84 años, en el área sanitaria de A Coruña y Cee, una mujer de 86, en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, una mujer de 94 en el área lucense, una mujer de 89 años en el área sanitaria de Santiago y O Barbanza, y un hombre de 80, en el área sanitaria de Vigo.

Finalmente, el 31 de julio se suman cinco fallecimientos, que engrosan un listado de óbitos de personas contagiadas con el coronavirus de 3.835 desde el principio de la pandemia: un hombre de 87 años y otro de 75 en el área sanitaria de Vigo, un hombre de 81 en el área ourensana, una mujer de 89 en el área de Santiago, y un hombre de 93 en el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés.

CASOS ACTIVOS

En lo que respecta a los casos activos, el descenso de personas con la infección activa se refleja en todas las áreas. Así, en 24 horas, la de A Coruña ha pasado de 942 casos activos a 704 --238 menos--; la de Santiago ha bajado hasta los 518 (-38) y la de Lugo (-13).

Descienden también en el área de Vigo, hasta los 510 (-43); en la de Ourense-Verín-O Barco de Valdeorras, a 528 (-37); en la de Ferrol, a 289 (-67); y en la de Pontevedra-O Salnés, a 327 (-8).

NUEVOS POSITIVOS

En cuanto a los contagios, el cómputo oficial del Sergas es de 670.481 casos desde el inicio de la pandemia. El último parte refleja 223 nuevos casos: 46 en el área de A Coruña, 11 en la de Ferrol, 32 en la lucense, otros 40 en la de Ourense, 20 en la de Pontevedra-O Salnés, 40 en el área de Santiago y O Barbanza, y 34 en la de Vigo.

No obstante, cabe recordar que con el protocolo actual no se contabilizan los autotest positivos y no se hacen pruebas de diagnóstico a población en general, salvo a la vulnerable.

BAJAN LOS HOSPITALIZADOS

Por su parte, los hospitalizados con covid en Galicia han bajado en las últimas horas a 396, que son 29 menos de los notificados el sábado. De todos ellos, 377 son ingresados en planta (-26) y 19 (-3) están en unidades de cuidados intensivos.

El descenso se registra todas las áreas salvo en la de Lugo, donde hay 46 hospitalizados (+3 en 24 horas), de los que tres siguen en la UCI. Sí bajan en Ourense, hasta 66 los hospitalizados (-1) con covid-19, aunque se elevan a dos los pacientes con el virus ingresados en críticos(+1).

En la de Ferrol bajan a 24 los hospitalizados (-2) y sigue sin críticos; y en la de Pontevedra descienden a 58 (-5) los ingresados, dos de ellos en cuidados intensivos (sin cambios).

En el área de A Coruña hay un descenso de cinco hospitalizados hasta los 86, con dos en críticos (-1); en Vigo los hospitalizados son 52 (-2), de los que tres están en la UCI (-3); y en la de Santiago, 50 (-7), de los que tres están en la UCI (-2).

CURADOS Y VACUNAS

Finalmente, desde el inicio de la crisis sanitaria se han curado del coronavirus 662.996 personas.

Sanidade también informa de que el número de vacunas contra la covid-19 administradas es ya en Galicia de 6.713.60; y el número de PCR realizadas, de 3.961.244.