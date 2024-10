Parlamento, Xunta, Ayuntamiento y Arzobispado de Santiago sientan las bases para activar la fundación del Panteón

Las cuatro instituciones financiarán el patronato, si bien la Cámara gallega lo hará en un porcentaje "más generoso", de en torno al 50%

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Parlamento de Galicia, Xunta, Arzobispado y Ayuntamiento de Santiago sientan las bases para la creación de la Fundación del Panteón dos Galegos Ilustres, que esperan que quede constituido oficialmente "lo antes posible" y cuya financiación correrá a cargo de la Cámara gallega en un 50%.

Estos han sido algunos de los temas abordados en la reunión celebrada este miércoles en el Parlamento y en la que han participado el presidente de la Cámara, Miguel Ángel Santalices; el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; y el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto.

Tal y como ha explicado el propio presidente del Parlamento, en la reunión se ha analizado en sí la constitución de la fundación para formalizarla ya oficialmente mediante un registro notarial.

También han abordado qué personas formarán parte del patronato o en qué personas, en función del cargo, pueden llegar a delegar en algún momento. A este respecto, los presentes han avanzado que su intención es asistir a las máximas reuniones posibles.

Asimismo, han debatido sobre la financiación de la fundación, delimitando los porcentajes que las instituciones participantes aportarán, que en el caso del Parlamento podría rondar el 50%.

Santalices ha señalado que, dado que la fundación estará adscrita al Parlamento -- tal y como marca la ley aprobada en 2023 para su creación--, esta institución deberá ser "algo más generosa".

Una vez que los servicios jurídicos den el visto bueno, se procederá a la firma notarial que, esperan, se pueda realizar en el propio Parlamento "lo más rápido posible".

Por su parte, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha destacado la "unanimidad total" de las partes en la necesidad de poner en marcha el patronato, además de "en lo que siginifica, la simbología que tiene, su recuperación".

Respecto a las posibles cesiones de terrenos, algunos en manos de la Iglesia, Sanmartín ha explicado que ese será un trabajo que se haga "en paralelo". "Hay muchas cuestiones que desde un punto de vista técnico y jurídico se tienen que ir mirando, pero lo importante es que, por lo menos, la fundación ya va adelante", ha comentado.

El arzobispo se ha expresado en los mismos términos, poniendo el foco en el "acuerdo claro" en respaldar el Panteón con una fundación con la que se "cuide" un espacio que "recuerda y hace presente una memoria viva de aquellos que nos precedieron y que hicieron posible que Galicia sea una realidad".

Por último, el conselleiro de Cultura ha puesto en valor la "inteligencia y capacidad" para el diálogo de las entidades participantes.

"Me parece que hoy es un claro ejemplo de que instituciones como el Ayuntamiento de Santiago, el Parlamento, el Arzobispado y la Xunta seamos capaces de materializar un acuerdo unánime. No es normal, a veces no es lo habitual, pero yo creo que aquí en Galicia nos empeñamos muchas veces en dar una imagen de normalidad política en las cosas que son importantes", ha destacado.

López Campos ha calificado de "fundamental" la costitución de este patronato para "dignificar un espacio que es un símbolo de Galicia" y que representa además "una proyección de Galicia al exterior". "Creo que tenemos la capacidad, la inteligencia y la dedicación para ponernos a trabajar conjuntamente", ha incidido, destacando la "buena sintonía" entre los participantes de la reunión.

MINUTO DE SILENCIO POR LAS VÍCTIMAS DE LA DANA

La reunión, prevista para las 12.30 horas, ha empezado con algo de retraso, puesto que esta misma mañana se ha convocado un minuto de silencio en la escalinata principal del Parlamento en solidaridad con las víctimas de la DANA que este martes arrasó principalmente Valencia.

También al salir de la junta, todos los participantes han expresado palabras de cariño y solidaridad con los fallecidos y personas afectadas, además de poner en valor el trabajo que llevan a cabo, todavía a estas horas, los servicios de emergencias.