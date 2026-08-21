Las pernoctaciones hoteleras aumentan en julio en Galicia un 0,68%

Archivo - Turistas - César Arxina - Europa Press - Archivo

A CORUÑA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Galicia alcanzaron los 1,3 millones en julio, lo que representa un aumento del 0,68% respecto al mismo mes del año anterior, según datos provisionales publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística.

En concreto, han sido 1.334.577 frente a los 1.325.548 del año anterior. También la cifra de viajeros se incrementó, en este caso un 1,45% al pasar de 635.559 en julio del año pasado a los 644.755 de julio de este año. Por provincias, en A Coruña fueron 273.795; en Lugo, 96.636; en Ourense, 33.876 y en Pontevedra, 240.448. La estancia media fue de 2,07 días.

A nivel estatal, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros alcanzaron los 44,8 millones en julio, lo que representa un aumento del 0,3% respecto al mismo mes del año anterior, según datos provisionales publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este tímido avance de las pernoctaciones en los hoteles españoles registrado en julio fue consecuencia exclusivamente del repunte de las pernoctaciones de los turistas extranjeros en un 1,1%, ya que las efectuadas por los residentes españoles bajaron un 1,1% interanual en el séptimo mes del año.

En los siete primeros meses del año, las pernoctaciones en los hoteles españoles se incrementaron un 1,5% respecto al mismo periodo de 2025, con aumentos del 0,8% entre los viajeros residentes en España y del 1,8% entre los extranjeros.

Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron los destinos preferidos por los viajeros españoles en julio, concentrando el 24,7%, 14,2% y 13,4% de las pernoctaciones, respectivamente. Por su parte, los turistas internacionales optaron principalmente por Baleares (33,4%), Cataluña (20,2%) y Canarias (18,6%).