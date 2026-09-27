Piden 17 años y medio de prisión para un hombre por ejercer violencia "de forma constante y habitual" contra su pareja

PONTEVEDRA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá el próximo martes, día 29, la audiencia preliminar de la vista contra un hombre acusado de ejercer violencia "de forma constante y habitual" contra su pareja, a la que agredió y vejó en numerosas ocasiones y llegó a agredir sexualmente.

El escrito de acusación Fiscal recoge una extensa recopilación de episodios de gran violencia del acusado contra la mujer, con la que convivía en la localidad pontevedresa de Nigrán.

Además de aislamiento y reiterados insultos, la mujer fue víctima de varias agresiones de las que derivaron lesiones por las que tuvo que recibir asistencia sanitaria, incluso varias intervenciones quirúrgicas. También fue víctima de violencia sexual.

El fiscal pide para el procesado 17 años y medio de prisión, así como una indemnización de más de 58.000 euros para la mujer por las secuelas físicas y 30.000 euros por el daño moral sufrido.