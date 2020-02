Pino garantiza que Ciudadanos concurrirá a las gallegas y reafirma su rechazo a una "integración" en el PP

Publicado 11/02/2020 14:13:26 CET

En caso de no materializarse la alianza Mejor Unidos, la dirección del partido en Galicia adoptará esta semana un calendario para preparar sus candidaturas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos Galicia, Beatriz Pino, asegura que el partido "no se plantea" no presentarse a las elecciones autonómicas del próximo 5 de abril en caso de no prosperar la "fórmula ganadora y transversal" de Mejor Unidos, que pretende aglutinar "todo el voto constitucionalista" en una única plataforma.

Y es que, si bien esta propuesta lanzada por Inés Arrimadas es vista con buenos ojos por 'Génova' para Euskadi --que también irá a las urnas el 5 de abril-- y Cataluña, los populares gallegos no renuncian a su marca y tan solo abren la puerta a la incorporación de sus miembros en sus listas. En declaraciones a Europa Press, Pino reitera su rechazo a una "integración" de cargos del partido naranja en las candidaturas populares.

En este contexto, Ciudadanos ya envió este lunes una carta a PP, PSOE y UPyD con la propuesta de concurrir conjuntamente bajo la marca Mejor Unidos, una fórmula que ven "ganadora y movilizadora de todo el voto constitucionalista" frente a la "amenaza" del nacionalismo y del populismo.

En el caso gallego, la portavoz de la formación naranja quiere lanzar un "mensaje claro" al presidente de la Xunta y ya candidato a revalidar mandato por el PP, Alberto Núñez Feijóo, para que "se dé cuenta del momento en el que está", ya que algunas encuestas electorales reflejan que podría quedarse "a un escaño de perder la mayoría absoluta" y de que gobiernen el PSdeG, el BNG y la izquierda rupturista.

Por ello, Pino considera que Mejor Unidos sería una buena solución: "Para que el 5 de abril no tengamos que asistir a esa entrega de la Xunta de Galicia a manos de nacionalistas y populistas. Sería un absoluto drama y un fracaso por no haber tendido la mano".

"POR SUPUESTO" QUE CIUDADANOS SE PRESENTARÁ

Preguntada sobre si Ciudadanos estará igualmente en esos comicios aunque esa alianza no se materialice, asegura que "por supuesto" se presentará, principalmente porque llevan "mucho tiempo, casi cinco años trabajando" en la Comunidad, "asentados y con buena filiación".

En ese caso, Pino prevé que habrá un proceso de primarias para conformar las listas y nombrar a un candidato a la Presidencia de la Xunta que luego tendría que ser ratificado por la gestora de Ciudadanos en Madrid, de la que ella misma forma parte.

De acuerdo con fuentes del partido consultadas por Europa Press, esta misma semana se concretará el calendario con el objetivo de elaborar y presentar sus candidaturas antes del plazo límite, el 2 de marzo. "Para antes ya las tendremos hechas", afirman estas mismas fuentes.

AGLUTINAR EL "CONSTITUCIONALISMO"

No obstante, Beatriz Pino rechaza hablar de ese "escenario futuro e hipotético" e insiste en que la intención de la formación en el "corto y medio plazo" es aglutinar el "constitucionalismo" en la fórmula de Mejor Unidos. "Estamos trabajando en ello", añade, interpelada sobre los contactos con el PP gallego.

Así las cosas, la portavoz de Ciudadanos Galicia ve al partido "perfectamente preparado" frente a unos comicios que Feijóo decidió adelantar al próximo 5 de abril horas después de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, las marcase para ese mismo día en su Comunidad. De este modo, será la cuarta vez consecutiva que Euskadi y Galicia vayan a votar a la vez.

Para Pino, este adelanto llega "perfectamente a tiempo de que se pueda materializar una fórmula ganadora y movilizadora de todo el voto constitucionalista" y que vaya "más allá de las políticas de ningún partido" en estos "momentos de excepción".