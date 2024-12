El pleno de Lugo aprueba pagos por 500.000 euros tras abandonar el PP el pleno por "falta de transparencia" del gobierno

Unanimidad para que el Ayuntamiento ceda a la Xunta la antigua parcela del Colegio Sagrado Corazón para la construcción del centro de salud

LUGO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno municipal de Lugo ha autorizado este lunes, con los votos a favor de los dos grupos que conforman el gobierno (PSdeG y BNG), tres reconocimientos extrajudiciales de crédito que incluyen facturas por medio millón de euros en total. El PP se ha ausentado del plano durante la votación para protestar por la "falta de transparencia" del bipartito, porque "15 minutos antes" de la sesión incluyó en el orden del día 35 facturas por casi 150.000 euros, alguna de ella con reparo de legalidad del interventor.

El concejal de Dinamización Económica, el socialista Mauricio Repetto, ha sido el encargado de defender en pleno estas tres modificaciones extrajudiciales que suponen 33.000 euros, 321.000 euros y 149.000 euros, respectivamente.

En el momento anterior a la votación, la portavoz municipal del PP, Elena Candia, ha explicado que su grupo abandonaba el salón de plenos por no estar de acuerdo con la manera de proceder del gobierno local.

Durante el debate, la edila popular Mar Carballas calificaba de "insultante" y de "falta de transparencia" que "solo 15 minutos antes" de iniciar la sesión se trasladase a la junta de portavoces que se sumarían otras 35 facturas a la votación por 150.000 euros.

Además, el PP critica que, hasta el último pleno del año, en 2024 se aprobaron 31 reconocimientos extrajudiciales de crédito por un total de 4,6 millones, "de los cuales 3,7 millones cuentan con reparos de legalidad".

Ante las críticas, Repetto ha justificado que los pagos se autorizan a través de este método porque los propios proveedores "se presentaron fuera de plazo". Asimismo, de las 35 facturas incorporadas a última hora, 25 se ciñen al "suministro de gas". "Aquí hay transparencia, pero usted no quiere verla o no quiere escuchar", ha espetado el edil socialista.

UNANIMIDAD PARA EL CENTRO DE SALUD EN SAGRADO CORAZÓN

Durante el último pleno del año, ha habido unanimidad para la aprobación de una propuesta del PP, enmendada por el PSdeG-PSOE, para que el Ayuntamiento de Lugo ceda a la Xunta la parcela del antiguo Colegio Sagrado Corazón para iniciar la construcción del centro de salud.

La alcaldesa, Paula Alvarellos, ha celebrado que se pudiera "llegar a un acuerdo" con respecto a esta iniciativa que supuso "debatir en positivo, por y para los vecinos". Eso sí, la regidora advierte que ahora es la Xunta la que le tiene que comunicar "oficialmente" su decisión con respecto a esta infraestructura sanitaria.

Además, el pleno municipal ha aprobado otra proposición del PSdeG para solicitar a la Administración autonómica un "compromiso plurianual" para rehabilitar el cuartel de San Fernando, con el fin de alojar el futuro Museo da Romanización de Galicia.

PP VE QUE EL GOBIERNO HACE "OPOSICIÓN"

Con todo, al finalizar el pleno, el PP denuncia que socialistas y nacionalistas "rechazaron" varias de las iniciativas populares porque están "más preocupados por hacer oposición que por resolver los problemas reales" de los vecinos.

En concreto, no se han aceptado sus mociones con respecto al uso fuera del horario lectivo de instalaciones deportivas de los colegios lucenses, ni tampoco la rebaja del impuesto sobre el rodaje. Sobre este último, el concejal Mauricio Repetto ha explicado que "no se puede porque es ilegal a todas luces".

Otras cuestiones que el PP critica que el gobierno "no da explicaciones" sobre los aparcamientos de As Gándaras, que "no se avanza" en los aparcamientos exprés en el entorno de las farmacias y que, pese a que "presumen de ser un gobierno progresista", "aún no publicaron las ayudas para las entidades sociales del año 2024".