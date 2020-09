El pleno de Ourense insta a dimitir a Jácome, que se reafirma: "No tengo que enseñar las cuentas de mi partido"

OURENSE, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Ourense, con el apoyo de todos los ediles que conforman la Corporación salvo dos (el propio alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, y el único concejal que le es leal, Armando Ojea), han sacado adelante una moción en la que se reclama la "dimisión inmediata" del regidor, quien se mantiene en que es víctima de "una traición" y en que "no tiene que enseñar las cuentas" de su partido, Democracia Ourensana.

Al término de la votación de la moción, que han apoyado PP, PSOE, BNG, Cs y los ediles de D.O. críticos con Jácome, el propio alcalde ha bromeado con que "menos mal que no es vinculante" o no podría seguir con el orden del día de la sesión plenaria.

Previamente, ha sido objeto de duras críticas de los portavoces de todos los grupos municipales en el debate. Él se ha defendido, ha cargado contra los "traidores" de su propio grupo y contra el PP, al tiempo que ha apelado a la presunción de inocencia, y ha esgrimido que no tiene que enseñar las cuentas de Democracia Ourensana.

"Ni al PP, ni al BNG, ni a la ciudadanía", ha sentenciado, antes de subrayar que lo que está a debate --tras la denuncia de los críticos en Fiscalía-- no son las cuentas del Ayuntamiento (en las que ha asegurado que es preciso la transparencia total con los vecinos de la ciudad), sino las de su partido. "Pero las cuentas de D.O. son cosa del Tribunal de Cuentas y D.O.", ha esgrimido.

"Es el colmo. El PP, el de la Gürtel, un partido corrupto condenado por un juzgad quiere que le enseñe las cuentas. ¿Pero acaso el PP es un juez?", ha preguntado y ha recordado a los populares que se cerraron en la defensa de Manuel Baltar cuando una mujer le denunció "por forzar relaciones sexuales a cambio de trabajo" sin exigirle que "demostrase que no lo había hecho".

"ES EL COLMO QUE TE DIGAN 'DEMUESTRA QUE NO VIOLASTE'"

"Es el colmo que te digan 'demuestra que no violaste a alguien'", ha insistido, en una tensa sesión en la que Jácome acusó al líder de los críticos, Miguel Caride, de promover un "boicot" para que no se acudiese al pleno y, ante la falta de quórum, tratar de evitar el relevo del edil crítico que ha presentado su renuncia por Telmo Ucha.

El regidor también ha subrayado cuando los críticos y los populares han votado juntos en una de las mociones (sobre la vuelta a las aulas) que se debatió en la sesión. "Los cuatro díscolos de DO rompieron la disciplina de voto, y están alineando sus votos con el PP en la sesión plenaria. Ya es oficial. Tránsfugas que roban la voluntad de las urnas: Miguel Caride, Manolo Fórum, María Dibuja y Maite Rdez", ha escrito en su perfil de 'Twitter'.

Más tarde, en una moción en la que populares y críticos votaron en sentido distinto, apuntó que era "cosa rara". Asimismo, en un punto del pleno hizo un inciso para subrayar cómo se había incrementado la "expectación" ante el pleno municipal en el canal de Youtube del Ayuntamiento, al pasar "de 50 a 250 espectadores".