El Pleno de Santiago rechaza reconocer presidente de Venezuela a Edmundo González y acusa al PP de "crear conflicto"

BNG, CA y PSdeG argumentan que siguen lo marcado por el Gobierno y la UE y el PP les acusa de "validar" un proceso electoral que fue un "robo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La moción del grupo popular sobre la situación de Venezuela ha provocado un tenso debate este jueves en el Pleno del Ayuntamiento de Santiago, que ha acabado por rechazarla con los votos en contra de BNG, PSdeG y Compostela Aberta. Alegan que no van reconocer como presidente a Edmundo González, ya que no es la posición defendida la Unión Europea, y que lo que busca el PP es "crear conflicto".

Los citados grupos han criticado que los populares quieran "utilizar" la situación del país latinoamericano para "hacer una oposición destructiva" al Ejecutivo estatal.

El concejal popular Adrián Villa ha sido el encargado de defender la moción, en la que se pide la condena del "régimen dictatorial" de Nicolás Maduro, el reconocimiento de Edmundo González como presidente y la tramitación ágil de atención social y ayudas económicas a los venezolanos que lleguen al municipio.

Ante esta situación, ha afirmado, hay "dos posturas claras": "la del PP, que lleva años condenando el régimen, y otra postura, más preocupante, la del BNG y el PSdeG".

Así, ha acusado a los nacionalistas de "validar" el proceso electoral celebrado en Venezuela cuando ha sido, ha asegurado, un "robo"; y a los socialistas les ha citado la reunión con la que fue vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas.

Además, ha acusado al expresidente Rodríguez Zapatero, mediador, y al embajador de España en Venezuela de "chantajear y coaccionar" a Edmundo González para que saliese del país.

CA: "AL PP NO LE INTERESA VENEZUELA"

Por su parte, la concejala de Derechos y Servicios Sociales (Compostela Aberta), María Rozas, ha "garantizado" que se intenta tramitar "con la máxima urgencia" cualquier situación de "cualquier persona" que se encuentre en riesgo de exclusión social, "independientemente de su origen". "Todos tenemos derechos, procedamos de Latinoamérica o de África", ha insistido.

En esta línea, y "reconociendo la situación de emergencia de los venezolanos, que es evidente", ha recordado que otros colectivos como los procedentes de Mali o Ucrania, se encuentran en la misma tesitura, "tal y como reconoce ACNUR", entre otras organizaciones.

"Como Gobierno, estamos preocupados por la situación que provoca la salida de miles de personas del país. Es una crisis política y claro que hay dudas sobre el resultado electoral", ha afirmado, añadiendo que "cualquier persecución política es reprochable".

"El pueblo venezolano tiene que decidir su propio destino y su voluntad debe ser respetada", ha concluido, recordando además que esta es la posición del Gobierno central y la de la Unión Europea.

Por este motivo, Rozas ha reconocido que la propuesta popular le genera "ciertas dudas" sobre los intereses reales del PP. "Al PP no le interesa realmente ni Venezuela ni Edmundo González", ha aseverado en referencia a las acusaciones sobre el "chantaje" al candidato opositor, "palabras muy serias" que "desmintió el propio González".

PSDEG, "MISMA POSICIÓN QUE LA UE"

En la misma línea se ha expresado el concejal socialista Sindo Guinarte. "El PP tiene mucho interés en hacer ver que hay dos posturas. Quiere poner a los que no son el PP en una posición 'antiVenezuela' o 'antisolución democrática'", ha censurado.

Para el socialista, las acusaciones vertidas por Villa sobre la salida de Edmundo González "no son aceptables".

"Es una obviedad reconocer que Venezuela pasa por una profunda crisis política, económica y social y que los acontecimientos de los últimos meses pueden profundizar en esa crisis", ha señalado.

Por ello, considera que deben llevarse a cabo "todas las acciones que puedan revertir la situación" y hacer que "se camine hacia un proceso realmente democrático donde los resultados de las elecciones sean respetados y pueda abrirse un nuevo tiempo para Venezuela".

"Nuestra posición no difiere en absoluto de la que mantiene la Unión Europea: no reconocer los resultados proclamados por el Gobierno de Venezuela porque hay sospechas de que las elecciones están manipuladas, respetar la voluntad del pueblo, condenar sin paliativos todas las violaciones de los Derechos Humanos y la persecución política de los líderes de la oposición", ha detallado.

Además, ha reivindicado la figura de Zapatero como mediador, matizando además que "no es representante del Gobierno de España". "Se puede estar a favor o en contra -- de la figura del mediador --, pero lo que no se puede pretender es que esté de parte de uno o de parte del otro. Porque los mediadores no actúan así", ha apuntado.

Por último, rechaza la opción de reconocer a Edmundo González como presidente. "No es la posición de la UE y diplomáticamente no tiene sentido", ha concluido.

BNG: "SE BUSCA CREAR CONFLICTO"

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha tomado la palabra para expresar su "solidaridad" con el pueblo venezolano, así como su condena a la represión, además de comprometer "toda la agilidad" para los trámites administrativos. "Todo eso siempre formará parte del trabajo que se haga desde la concejalía", ha insistido.

Pero por otra parte, ha apuntado, cree que hay cuestiones que se introducen en la moción que no buscan "conseguir algo positivo para Venezuela", sino para "crear conflicto".

"Creo que están bien claras las posiciones y que hay determinadas cuestiones que se hacen única y exclusivamente desde una perspectiva de crear un relato. Creo que por ahí no vamos por un buen camino", ha finalizado.