El poeta Uxío Novoneyra descansará para siempre en O Courel, tras ser trasladados sus restos desde Lugo

Los restos mortales del poeta Uxío Novoneyra (Folgoso do Courel, 1930-Santiago, 1999) descansarán para siempre en O Courel, tras ser trasladados este viernes desde el cementerio de Lugo hasta "a la huerta de su casa", como había pedido.

Así lo han manifestado en el acto de despedida celebrado este viernes en el cementerio lucense de San Froilán, donde su familia ha recitado versos del poeta: "Vido visto ben Santiago / i esa cuestión non resolta / fago camino de volta / camiño de volta fago. / Camiño de volta fago / volvo do cabo do Mundo. / Terra solo en ti me fundo: / é a certeza que trago".

Después de más de veinte años en Lugo, los restos del poeta gallego descansarán en Folgoso de O Courel, en su casa, como era su deseo. "Mi padre era un enamorado de Lugo, era de Lugo, yo soy de Lugo... pero el pidió hacer el camino a la inversa: De Santiago al Courel pasando por Lugo", detalle Uxío Novo, hijo del homenajeado.

RODEADO DE ROSAS

La familia ha querido cumplir con el deseo de Novoneyra y, tras leer varios de sus poemas, con el himno gallego de fondo, describió su nuevo lugar de descanso: "Estará en la huerta bajo tierra, como él quería, rodeado de rosas, de hojas de castaño de verdad y también de bronce".

Así, después de dos décadas "rodeado de sus amigos" Pimentel, Anxel Fole, Álvaro Gil, entre otros, Uxío Novoneyra llega al final de su trayecto y descansará, para siempre, en su casa, rodeado de sus familiares.