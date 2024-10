Pontón acusa al PP de "prometer hacer en 15 minutos", con "medidas cosméticas", lo que "no hizo en 15 años" en vivienda

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al Partido Popular de "prometer hacer en 15 minutos", con "medidas cosméticas", todo lo que "no hizo" en 15 años" en materia de vivienda.

Preguntada por las últimas medidas anunciadas por el presidente de la Xunta en materia de vivienda, la líder del Bloque ha sostenido que "durante estos últimos 15 años" el Gobierno del PPdeG "dinamitó la política social de vivienda" y "recortó un 70%" los fondos, además de no ejecutarlos.

El resultado, según ha dicho, es que hoy en Galicia haya "miles de personas que no pueden acceder a una vivienda ya no en propiedad, sino en alquiler, porque la situación es realmente grave".

En este punto, ha sostenido que lo que hace ahora el PP es "prometer" hacer en "cinco minutos" lo que "no hizo en 15 años", con "medidas cosméticas que no van al fondo del problema".

Frente a ello, ha animado a Rueda a "hacer menos anuncios y a ponerse a trabajar" para poner frente a la situación de "precios desbocados" que tienen en este momento los alquileres. "Y creo que debería responder a por qué se niega a declarar las zonas tensionadas que le están reclamando los ayuntamientos y que permitirían controlar los precios de los alquileres", ha incidido.

Pontón ha argumentado que no lo hace porque "desde Génova no le dejan" y ha dicho que, de hecho, "firmaron un manifiesto diciendo que no iban a declarar zonas tensionadas porque se lo mandaba el PP desde Madrid". "Creo que esto es una tremenda irresponsabilidad y que tiene que darle explicaciones a la ciudadanía", ha afirmado la líder del Bloque, que ha considerado que la situación "no se va a solucionar con cheques".

Así, ha asegurado que la Xunta tiene que ejercer sus competencias y declarar las zonas tensionadas, así como hacer una política que realmente vaya al fondo del problema. "Hay que hacer una apuesta clara por movilizar vivienda vacía, por comprar vivienda vacía para ponerla en alquiler y, después, también por construir más vivienda pública y que esta sea 100% destinada a alquileres para que las rentas más bajas tengan acceso a esa vivienda", ha incidido.