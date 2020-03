Pontón advierte al PSdeG sobre "el mensaje que manda antes de elecciones" al pactar con el PP la censura en Catoira

VIGO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional y candidata el BNG a la presidencia de la Xunta de Galicia, Ana Pontón, ha advertido al PSdeG sobre "el mensaje que manda antes de las elecciones" al pactar con el PP una moción de censura para echar de la alcaldía al nacionalista Xan Castaño en Catoira (Pontevedra).

Preguntada por este acuerdo en un acto celebrado en Vigo, Pontón ha señalado que desconoce los términos concretos de la moción de censura pero, ante el pacto entre socialistas y populares, ha reflexionado: "No sé si ése es el mensaje que quiere enviar el PSOE justo antes de unas elecciones".

La candidata nacionalista ha recordado que el BNG va a "trabajar por que haya un cambio en Galicia, que pasa porque el PP no tenga mayoría absoluta a partir del 5 de abril", y para que los 'populares' "no sigan gobernando si no tienen mayoría absoluta".

"La garantía para que se produzca ese cambio está en el BNG, y espero que ése no sea el mensaje que quiere mandar el Partido Socialista a pocos días de unas elecciones", ha zanjado Ana Pontón.