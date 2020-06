Pontón (BNG) mantiene "el reto" a Feijóo para debatir y cuestiona la "palabra" de Feijóo sobre reducir actos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG y candidata a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, mantiene el "reto" al presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, de debatir en campaña electoral dos veces, al respecto de lo que los nacionalistas defendieron que acortarían la campaña a diez días de aceptarse esta cuestión.

Con todo, la dirigente nacionalista ha dudado de la "palabra" del mandatario popular sobre la intención de reducir actos e, inclusive, teniendo en cuenta que este fin de semana está previsto un acto de PP gallego en el que está previsto contar con su jefe de filas, Pablo Casado.

"El reto sigue en pie", ha manifestado Pontón, a preguntas de los medios, tras un acto en el CIMUS de Santiago de Compostela. Con todo, la portavoz nacional del Bloque ha sotenido que Feijóo "tiene miedo a debatir con el BNG y está huyendo del debate de ideas".

"Todo lo que le envuelve es propaganda, porque no puede dar un debate ya que todo lo que le envuelve no aguanta. Es un fiasco y un desastre (de gestión) y no tiene un proyecto de futuro", ha incidido.

DUDA DE SU PALABRA

Después de que el secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, dijese que Feijóo renunciaba a la precampaña por la gestión, Pontón se ha mostrado "sorprendida" de que ahora "vaya a traer a su jefe" de filas.

"Lo que me sorprende es que un día diga que no va a hacer campaña y al día siguiente traiga a su jefe de filas de Madrid para estrenar la campaña. Nos demuestra una vez más que la palabra no tiene ningún valor, un día dice una cosa y al siguiente, hace la contraria", ha manifestado.

Asimismo, ha considerado que "deja una evidencia". "Feijóo apoyó a Casado y está refrendando la línea en la que está trabajandoel PP, por mucho que quiera esconderse o por mucho que quiera hacer ahora travestismo político. Está claro que Feijóo apoyó a Casado y hoy Casado apoya a Feijóo, porque son los dos del PP y defienden la misma línea política", ha sentenciado.