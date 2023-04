Pontón pide que la cesión de viviendas de la Sareb a Galicia sea gratuita y rechaza "electoralismo" de Xunta y Gobierno

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado que la cesión de viviendas de la Sareb a Galicia sea gratuita y ha pedido abordar los problemas de vivienda con "rigor" y sin la "propaganda y el electoralismo" en el que, en su opinión, "están instalados el Gobierno central y el Gobierno del PP en la Xunta".

"Porque ni con propaganda ni con anuncios electorales se van a solucionar los problemas que los gallegos y las gallegas tienen para acceder a una vivienda", ha sostenido en una rueda de prensa en la que ha recordado que "16.500 personas" están inscritas en el registro de demandantes de vivienda protegida.

En este sentido, tras el anuncio del Gobierno central de la cesión de 50.000 viviendas de la Sareb y un 20% del parque público de vivienda, Pontón ha censurado que no se esté hablando de una "cesión gratuita". "Nos están diciendo que las viviendas que ya pagamos mediante un rescate bancario, vamos a tener que volver a pagarlas con recursos públicos", ha denunciado.

Frente a esta oferta de compraventa del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha propuesto la cesión gratuita a Galicia de las 3.000 viviendas que la Sareb tiene en Galicia, tanto las ya construidas como las que están en construcción. "Volveremos a llevar esta semana al Parlamento esta propuesta, porque aunque ya se aprobó por unanimidad hace meses, el PP no hizo nada para llevarla a cabo", ha señalado.

En su intervención, Pontón ha afirmado que entre el 2014 y el 2018, el Gobierno del PP solo construyó una vivienda protegida destinada a alquiler y, con cargo al Plan de Vivenda 2014-2021, solo se construyeron 39 inmuebles después de anunciar la construcción de 800.

"Esto da buena muestra de como el PP dinamitó la política pública de vivienda dejando sin ejecutar la mayor parte de los fondos", ha indicado la líder del Bloque. Además, ha destacado que el Bloque presentó una enmienda a la Ley de vivienda en el Congreso en la que reclama la cesión gratuita de estos inmuebles.

A los anuncios "electoralistas" del Gobierno, Pontón ha sumado los del Ejecutivo del PP desde la Xunta. "Un Gobierno de Rueda que, tras dinamitar la política de vivienda protegida, ahora anuncia que va a hacer en tres años lo que no hizo en 4", y todo adobado d las declaraciones del presidente de la Xunta en las que aseguraba "no haber actuado antes porque el PP no había detectado problema alguno en el acceso a la vivienda en Galicia".

Además del dato de 16.500 personas que demandan vivienda pública, la portavoz nacional ha cifrado en un 30% la subida de los precios del alquiler en los últimos años en las grandes ciudades "en un país en el que los salarios y las pensiones están por debajo de la media estatal".

RUEDA Y EL PP, "TOTALMENTE DESCONECTADOS DE LA REALIDAD"

En este contexto, ha dicho, las declaraciones de Rueda constatan que hay un PP y un presidente de la Xunta "totalmente desconectados de la realidad de la gente". Por ello, Pontón ha reclamado a Rueda "menos electoralismo y menos propaganda antes de las elecciones municipales y más política de vivienda real".

"Si hacemos cuentas", ha señalado, "desde 2009 hasta este 2023, el PP recortó en los presupuestos de vivienda protegida 1.800 millones de euros y resulta evidente que si estos recursos se hubiesen invertido, no tendríamos un registro de vivienda protegida colapsado ni tendríamos una tasa de emancipación tan baja", ha destacado.

Para abordar con rigor los problemas de acceso a la vivienda, el Bloque reclama un plan con compromisos concretos por anualidades, que determinen donde se va a construir vivienda pública y cuanta será de promoción pública y de promoción privada. "Necesitamos una estrategia amplia y ambiciosa para el incremento de parque público para los gallegos y las gallegas que nos permita alcanzar, como mínimo, el 5% total en los próximos cinco años", ha indicado.