Pontón pide el voto a todos los que ya confiaron en el BNG "para darle a Galicia una voz propia" en Europa

VIGO, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pedido este jueves el voto a todas las personas que ya confiaron en su formación para así "darle a Galicia una voz propia y construir la Europa de la paz".

Así lo ha señalado durante un mitin llevado a cabo esta tarde en Vigo, donde ha hecho un llamamiento a los gallegos para que sean protagonistas de una "gran movilización" este domingo para "llenar las urnas de votos del BNG".

Pontón ha insistido en que "ningún voto nacionalista, galleguista e inconformista" quede en casa, para sumar apoyos alrededor del BNG y para que Ana Miranda vuelva a ser en Europa "el mejor aval para que Galicia cuente en Bruselas".

"A todos los gallegos que ya han confiado en nosotros en otras elecciones, les pido que vuelvan a unir el voto en la papeleta del BNG, porque somos el voto de la esperanza, el que da la cara por Galicia y defiende una Europa mejor", ha proclamado en el mitin.

Ana Pontón ha pedido a los gallegos que se revelen contra la política "triste y crispada" de las fuerzas estatales, según recoge el BNG en un comunicado.

"Demostremos que cuando nos proponemos algo somos imparables", ha animado, tras destacar el "poder de decidir y de pelear por las vidas" que otorga el voto a toda la ciudadanía.

"El voto al BNG es de las mujeres que no vamos a permitir ni un solo paso atrás, es el de los jóvenes que no quieren elegir entre la emigración o la precariedad, es el de las personas que queremos paz y no callamos ante el genocidio de Palestina", ha subrayado.

Por su parte, la candidata Ana Miranda también ha hecho una llamada a los vigueses para que acudan a votar el domingo a las elecciones europeas

"Queremos vivir en nuestra tierra, porque no queremos emigrar, porque queremos tener unas condiciones de vida dignas y porque no queremos ver cómo nuestros jóvenes, nuestro mejor talento, tiene que marchar ante la pasividad del Gobierno gallego", ha asegurado.