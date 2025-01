El PP gallego rechaza "el trágala" de Sánchez que "incluía proteger okupas": "Si necesita apoyo, que lo pida y negocie"

Prado atribuye las críticas del PNV a Tellado a que estará "frustrado" porque el PP no apoyó que "se le regale un palacete en París"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP gallego, Paula Prado, ha justificado el rechazo de su partido en el Congreso al decreto ómnibus que, entre otras cuestiones, incluía la revalorización de las pensiones y las ayudas al transporte, y ha advertido que los populares no están dispuestos a aceptar "el trágala" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Si necesita apoyo, lo que tiene que hacer es pedirlo y negociarlo", ha retado.

En rueda de prensa, Prado ha acusado al Gobierno central de intentar "engañar a todo el mundo" con el impulso de un decreto, contra el que votaron PP y Junts, que "incluía la subida de impuestos, del IVA de los alimentos y de la factura de la luz".

"También votamos en contra de seguir protegiendo a los okupas y del recorte de la financiación de las comunidades en materias tan importantes como la sanidad, educación y la dependencia. Por no hablar del regalo de un palacete al PNV", ha apostillado.

A renglón seguido, ha defendido que "un Gobierno está para gobernar y no simplemente para residir en La Moncloa". "Si el Gobierno no tiene apoyo, pues, como decía Pedro Sánchez, si quiere ayuda, que la pida. Si no tiene apoyo para unas determinadas medidas, lo que tiene que hacer es pedir apoyo, dialogarlo y negociarlo. Lo que no puede ser es un trágala", ha recalcado.

Enfrente, ha garantizado que hay medidas que, si se votasen por separado tendrán el apoyo de los populares y ha agregado que Sánchez "aun está a tiempo" de articular decretos específicos para cuestiones como la revalorización de las pensiones.

Tras enfatizar que, en siete años al frente del Gobierno estatal, "solo fue capaz de aprobar tres años presupuestos", ha agregado que lo que tiene que hacer el presidente estatal es "buscar apoyo", dado que está "en minoría".

También ha incidido en el "perjuicio" que supone para los españoles que no se aprueben los presupuestos, antes de subrayar que, en este 2025, "se están prorrogando los presupuestos más antidemocráticos que puede haber, aprobados por un Congreso de la pasada legislatura, por unas fuerzas políticas que no son las que están hoy".

"NO SE PUEDE ECHAR LA CULPA A LA OPOSICIÓN"

Prado ha advertido que Sánchez "no puede echar la culpa a la oposición" de la "incompetencia" de su Ejecutivo, y ha insistido en que los populares continuarán aprobando "todo" lo que les parezca "razonable para los ciudadanos".

Pero también ha enfatizado que el PP no está dispuesto a aceptar "chantajes". "Sánchez tiene la oportunidad de sacar adelante el decreto de las pensiones o del transporte con el apoyo del PP si los saca por separado. En 15 días pueden estar listos, lo único que hay que tener es voluntad política. Si necesita ayuda, como diría Sánchez, que la pida", ha insistido, tras avisar de que "un Gobierno débil no puede ser tan soberbio".

"ENFADO" DEL PNV

Sobre las duras críticas que el PNV ha dirigido al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, después de que este tildase a los nacionalistas de "aprovechateguis" y criticase la cesión a su formación del palacete de París hoy sede del Instituto Cervantes, Prado ha sugerido que estaría "frustrado".

"Supongo que estaría frustrado porque no salió adelante un decreto en el que le regalaban un palacete que está alquilado al Instituto Cervantes por un millón de euros. Eso es lo que esconde el enfado del PNV, que no pudo salirse con la suya", ha remarcado.

"No vamos a apoyar en ningún caso medidas de protección de okupas, que ya han sido los grandes protegidos del Gobierno de España estos últimos años, ni subidas de impuestos o que se le regale un palacete al PNV, por mucho que le moleste", ha zanjado.