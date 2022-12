El PP respalda reforzar pediatría en atención primaria pero tumba el resto de propuestas sanitarias de BNG y PSdeG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular, grupo mayoritario en el Parlamento de Galicia, ha tumbado una serie de iniciativas en materia sanitaria llevadas al último pleno ordinario del año por parte de la oposición, BNG y PSdeG, con la excepción de un punto que reclama el refuerzo del servicio de pediatría en el nivel de atención primaria para garantizar que los pequeños reciban siempre asistencia por profesionales especializados "independientemente" de su lugar de residencia.

El debate de las mociones incluidas en el orden del día del último pleno de 2022 ha estado protagonizado por la situación de la sanidad en Galicia. Así, la oposición ha reprochado a la Xunta que "no mejore" las condiciones de los profesionales sanitarios, especialmente en atención primaria, motivo detrás del cual están, para nacionalistas y socialistas, las dificultades para la cobertura de vacantes en el Sergas.

Frente a esto, el PP ha reiterado que estos problemas no son exclusivos de Galicia, ya que afectan a "todas" las comunidades autónomas, y tiene un responsable, el Gobierno de Pedro Sánchez, al que culpan de la "falta de médicos y especialistas" que, como ha subrayado la diputada Encarna Amigo, se debe para los populares en la "negativa" a convocar un MIR extraordinario o a crear la especialidad de médico de urgencias.

Los grupos de la oposición presentaron ante la Cámara dos mociones vinculadas a la situación sanitaria. Por un lado, los socialistas, a través del parlamentario Julio Torrado, demandaron medidas para atajar las carencias de la atención primaria a través de mejoras salariales, condiciones laborales, el refuerzo de categorías profesionales "infradotadas" como odontología o fisioterapia o la dotación de equipos "completos" en los PAC.

Por su parte, la diputada de la formación frentista Iria Carreira fue la encargada de defender en el hemiciclo una moción centrada en la situación del servicio de pediatría a nivel gallego y, en concreto, en el área de Vigo ante los "problemas" que, según el Bloque, las familias deben hacer frente en este distrito sanitario.

En ambos casos, la mayoría abosluta de la que goza el PP sirvió para rechazar la totalidad de las mociones salvo un punto de la iniciativa del BNG. Así, el Parlamento autonómico hizo suya la demanda de que los centros de salud gallegos cuenten con el personal médico y de enfermería especialistas en pediatría "que sea necesario" para que "todos" los niños y niñas reciban atención pediátrica "independientemente" de su lugar de residencia.

REPROCHES CRUZADOS

"Vivimos un debate en bucle", ha sentenciado el socialista Julio Torrado en el turno de cierre después de su primera intervención, en la que puso el acento en que el hecho de que queden "vacantes" en la convocatoria de MIR con más plazas "de la historia" y en los proceso de cobertura impulsados por el Sergas, revela que existe un problema que tiene que ver "con las condiciones" en las que deben ejercer los médicos de familia.

"No existe el caso de una persona que quisiese formarse en medicina de familia y no pudiese. Y en las convocatorias de coberturas de vacantes sobran plazas. Incluso hay profesionales que renuncian. El problema no es el número de plazas", ha sentenciado antes de aseverar que los facultativos en formación "no quieren ser médicos de familia" porque deben hacer frente a "medias de más de 50 pacientes diarios" que tienen que esperar "una semana para una cita" y que llegan "cabreados" a las consultas. "Es por eso que no quieren hacer primaria", ha apostillado.

En la misma línea han ido las críticas lanzadas por la diputada del BNG Montse Prado, que ha incidido en que "de las 106 plazas ofertadas por el Sergas" en una reciente convocatoria de cobertura de vacantes "todavía hay 19 que nadie quiso coger" y que ya se han producido "renuncias" entre las que sí fueron demandadas.

"¿Qué será entonces? ¿Que hacen falta más plazas o lo que fallan son las condiciones?", ha espetado la diputada nacionalista, que ha puesto el foco en que es preciso reducir los ratios de pacientes y hacer otros ajustes que requieren un esfuerzo presupuestario que, a su juicio, la Xunta no está dispuesta a hacer.

En respuesta a estos argumentos, la diputada del PP Encarna Amigo ha esgrimido que la oposición "niega la evidencia" de dónde residen los problemas de la sanidad, que recaen en la "negativa" del Gobierno central de "permitir la convocatoria" de un MIR extraordinario.

Así pues, ha defendido que el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, es "la persona que más está haciendo" por diseñar medidas para atajar estas dificultades responsabilidad de los "cuatro años perdidos por culpa del socialismo sanchista" que, según Amigo, "defienden" tanto PSdeG y BNG a pesar de que "es contrario a los intereses de Galicia y de la sanidad gallega".