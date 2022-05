El PP saca adelante una iniciativa en apoyo a la moratoria eólica hasta junio de 2023, que el BNG liga a las municipales

Archivo - Una vaca pasta frente a aerogeneradores en el Parque eólico de Montouto, de la Serra do Xistral, en la comarca de Terra Cha, a 22 de febrero de 2022, en Abadín, en Lugo, Galicia (España). La nueva ley de eólicos que prepara la Xunta de Galicia g

Archivo - Una vaca pasta frente a aerogeneradores en el Parque eólico de Montouto, de la Serra do Xistral, en la comarca de Terra Cha, a 22 de febrero de 2022, en Abadín, en Lugo, Galicia (España). La nueva ley de eólicos que prepara la Xunta de Galicia g - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

El PSdeG demanda "mayor transparencia" en la tramitación de parques eólicos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La mayoría absoluta de la que goza el PPdeG en el Parlamento de Galicia ha permitido la aprobación de una iniciativa en apoyo al desarrollo de la energía eólica en la Comunidad gallega que, entre otras cuestiones, respalda la moratoria a la presentación de nuevas iniciativas hasta junio del año 2023.

Este punto es uno de los seis que conforman la proposición no de ley aprobada este miércoles en la Comisión 6ª del Legislativo autonómico con los votos en contra de los grupos de la oposición, BNG y PSdeG, que, no obstante, han defendido posturas dispares con cuestiones compartidas, como la demanda de mayor transparencia en la tramitación de parques.

Así, el diputado nacionalista Daniel Pérez ha ligado la fecha de la moratorio eólica, finales de junio del próximo año, con la celebración de las elecciones municipales previstas un mes antes.

Esto, para el parlamentario frentista, supone un intento del PP por acallar la "oposición frontal" entre vecinos "de toda Galicia" a la "invasión" eólica fomentada por la "barra libre" de la Xunta que, incluso, ha generado críticas desde gobiernos locales encabezados por alcaldes populares.

Por su parte, la diputada socialista Begoña Rodríguez Rumbo ha manifestado el apoyo de su formación al "despliegue" de la energía eólica en Galicia siempre que se realice de forma "transparente", con "plena integración social" y buscando la "generación de empleo y de riqueza".

En este sentido, ha criticado que carece de sentido tanto la postura del PP de avalar "el desarrollo indiscriminado" de los parques eólicos como oponerse "totalmente" como hace el Bloque.

INICIATIVA

Así las cosas, la iniciativa aprobada reivindica la vigencia del Plan Eólico de Galicia como una herramienta "que permite racionalizar el aprovechamiento" de esta energía renovable desde el "respeto" a los valores naturales de Galicia.

Así lo ha defendido la diputada Marta Nóvoa, encargada de presentar la proposición en una exposición en la que ha cargado contra el PSOE por su política energética desde el Gobierno del Estado y contra el BNG por "tergiversar" la realidad "confundiendo" a los vecinos de las zonas afectadas por proyectos eólicos.

"Tramitar no es autorizar, y muchos de los proyectos no saldrán adelante o no lo harán en los términos planteados", ha señalado la parlamentaria del grupo mayoritario, al que le han bastado sus votos para aprobar un texto que también respalda otras medidas puestas sobre la mesa por el Gobierno autonómico como aumentar la distancia mínima de los aerogeneradores a los núcleos rurales.

Además, a través de esta iniciativa, la Cámara demanda una modificación legislativa para "dar prioridad" en la tramitación a los proyectos que destinen la mitad de la energía que produzcan a la industria gallega "a través de contrato a largo plazo" y pide al Estado la firma de un convenio para "coordinar" el desarrollo eólico en la comunidad.