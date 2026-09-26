El PPdeG critica que la A-54 sigue sin terminar y denuncia "castigo" del Gobierno a Lugo

LUGO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG critica que la A-54, la autovía entre Lugo y Santiago, sigue sin terminar, por lo que denuncia "castigo" del Gobierno central a la provincia lucense en materia de infraestructuras y "recortes".

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado; la alcaldesa de Lugo, Elena Candia; y el coordinador de Infraestructuras del PPdeG, Antonio Ameijide, entre otros cargos populares, se han citado esta mañana de sábado en Nadela para criticar los "reiterados incumplimientos" del Gobierno con la provincia.

"La A-54, que debería conectar ambas ciudades está sin terminar. El Gobierno de Sánchez lleva tiempo incumpliendo los anuncios para su finalización", reprocha Prado, quien opina que Galicia es la comunidad más perjudicada por las políticas del Gobierno central.

"No solo es culpa del PSOE, sino también del BNG, porque sostiene a Sánchez en la Moncloa a cambio de absolutamente nada para Galicia. Son los del sí la Sánchez y el no constante a Galicia", afirma.

La alcaldesa de Lugo, Elena Candia, echa en cara al ministro de Transportes, Óscar Puente, el incumplimiento de la promesa de que la A-54 estuviese acaba a finales de 2025. "Los lucenses seguimos esperando", sostiene. En esta línea, Antonio Ameijide afea que la autovía "quedó en el olvido" para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"AGRAVIOS" EN INFRAESTRUCTURAS

Los populares se refirieron a diferentes "agravios y perjuicios" en materia de infraestructuras viarias, especialmente en las autovías, pero también en las carreteras nacionales por falta de mantenimiento, como es el caso de la N-540 entre Lugo y Ourense, la N-120 que vertebra el sur de la provincia con Ourense, la N-642 o la N-634 en A Mariña.

El PPdeG censura que la A-6, la principal conexión de Lugo con la Meseta, sufre mal estado del firme. También afean la parálisis de la A-74, la autovía de A Mariña que permitiría comunicar el Cantábrico con A Mariña Occidental. Lo mismo ocurre, como señalan, con la A-56, que debería unir dos capitales de provincia: Lugo y Ourense. "Solo está en funcionamiento un tramo de 8 kilómetros entre ambas provincias, inaugurado en el 2020, y no hay ningún avance", recrimina el PPdeG.

En el caso de la A-76, que debería comunicar Ponferrada con Ourense pasando por Monforte, se encuentran en tramitación seis kilómetros en la zona del Bierzo. "Y nada en la provincia de Lugo", puntualizan.