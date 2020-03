PPdeG y Cs sellaron su desencuentro definitivo en una cita en Padrón que se salda con versiones contradictorias

Los dos partidos tuvieron contactos a distintos niveles en las últimas semanas, incluida una conversación entre Feijóo y Arrimadas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El desencuentro definitivo de PPdeG y Ciudadanos (Cs) a las puertas de la cita electoral del 5 de abril se selló en un encuentro que tuvo lugar en Padrón (A Coruña) el pasado viernes y en el que participaron el secretario general de los populares gallegos, Miguel Tellado; el responsable de Organización de Cs en Galicia, Laureano Bermejo; y la candidata de la formación naranja a la Xunta, Beatriz Pino.

El encuentro se salda con versiones contradictorias, puesto que el PPdeG, según las fuentes consultadas por Europa Press, sostiene que Cs hizo una serie de peticiones "inasumibles" --como cuatro puestos de salida, una asignación presupuestaria con la que poder contratar a sus propios asesores y una consellería del futuro Gobierno de Alberto Núñez Feijóo--.

Fuentes de Cs, por su parte, aseguran que fue el dirigente popular quien "solo hablaba de cargos y sillones" y que incluso les llegó a ofrecer puestos en ese Ejecutivo a cambio de "ser absorbidos" en las listas del PPdeG para las elecciones del 5 de abril.

Sin embargo, los populares insisten en que las condiciones que los dirigentes de Cs pusieron sobre la mesa en el encuentro de Padrón fueron cuatro puestos de salida --uno por circunscripción-- en las listas populares, además de incorporarse al Grupo Mixto cuando resultasen elegidos. El PPdeG, en público y en privado, ha remarcado que ellos reivindican un proyecto "de unidad".

Así, esta condición era inasumible. Y es que los populares tuvieron claro desde el primer momento, según las fuentes del PPdeG consultadas, que no permitirían que Ciudadanos, formación a la que ninguna de las encuestas publicadas dan representación en la Cámara autonómica, se valiesen de sus candidaturas para ganar escaños.

Más les llamó la atención, en todo caso, que los dirigentes de Cs planteasen la posibilidad de seguir dentro del grupo a cambio de una asignación económica con la que contratar asesores y de tener libertad de voto. Pero, según los populares, fue la exigencia de una consellería (de lograr Alberto Núñez Feijóo seguir al frente de la Xunta) la que puso punto y final a cualquier posible entendimiento. "No negociamos consellerías en un bar", han dicho estas fuentes.

CS: "FUE EL PP EL QUE HABLÓ DE CARGOS"

La versión que da Cs de este encuentro, que admite, es sustancialmente distinta. Las fuentes de la formación consultadas relatan que tanto Pino como Bermejo acudieron a Padrón "a escuchar" alguna propuesta por parte del PP y que "no pidieron nada".

Y es que, descartada la coalición de plano por parte de los populares, la cual sí llegó a cuajar en Euskadi, las conversaciones que se dieron hasta el viernes versaron sobre la posibilidad de que Cs se incluyese en las listas del PP. No obstante, este planteamiento pasaba por "simplemente ser absorbidos", sin que eso les permitiese "mantener su autonomía" ni "cumplir su programa", critica Cs.

Como no aceptó su inclusión total en las filas del PP, el partido liberal, de acuerdo con su versión, se negó a hablar de asignaciones económicas para asesores o de puestos de salida en las candidaturas. "Ciudadanos no se vende por sillones", recalca.

Asimismo, las fuentes consultadas sitúan esta reunión en Padrón con Tellado en el marco de "varios encuentros" que se produjeron desde la convocatoria electoral e insisten en que Bermejo y Pino acudieron porque "era el PP el que llevaba días pidiendo hablar" y ellos, finalmente, "aceptaron esa conversación".

Finalmente, al no haber encontrado el viernes ningún punto de encuentro para forjar la alianza, el PP --relata Cs-- les emplazó a "seguir hablando" a lo largo del fin de semana e incluso el lunes, último día para registrar sus candidaturas. No obstante, no volvió a haber contactos y ambos partidos registraron sus respectivas listas en plazo.

SEMANAS DE CONTACTOS Y MENSAJES CRUZADOS

El hecho es que esta cita en Padrón fue el último contacto entre PPdeG y Cs de cara a una posible integración de los 'naranjas' en las listas que los populares registraron este lunes y en las que, finalmente, se incorpora simbólicamente a un exdelegado de Cs en Galicia, que actualmente no estaba en política activa, como primer suplente en la candidatura de A Coruña.

De hecho, ese mismo viernes, en el acto de presentación de Beatriz Pino como candidata a la Xunta, tras una ajustada victoria en las primarias, Inés Arrimadas cargó contra el PP y proclamó que nunca aceptaría "una absorción". Más explícita fue el domingo: "De absorción, nanay".

Previamente, son múltiples los contactos y conversaciones que tuvieron lugar entre las dos formaciones, aunque los populares gallegos siempre mantuvieron un no rotundo --que avaló Génova-- a la propuesta de coalición, bajo el lema 'Mejor Unidos' que puso sobre la mesa Arrimadas. Esta propuesta era global para los tres territorios en los que habrá elecciones autonómicas. Así, a la espera de lo que ocurra en Cataluña --donde todavía no hay fecha electoral--, en Euskadi sí llegó a cuajar una coalición, bautizada como 'PP+Cs'.

Como hitos de esos contactos quedarán en el recuerdo la comida en Benavente, a medio camino entre Galicia y Madrid, que mantuvieron Tellado y José Manuel Villegas. Y la conversación telefónica en la que Feijóo ratificó su no a la coalición a la propia Arrimadas, además de insistir en una posibilidad de integración en las listas populares que, finalmente, tampoco ha sido posible.