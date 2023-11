El PPdeG llama a los gallegos a manifestarse el domingo contra el "ultraje" a la democracia del PSOE y Junts

"Vivimos una situación insólita en democracia que probablemente nos lleve a pensar en la España de hace 40 años", señala Paula Prado

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha llamado a los gallegos a manifestarse el próximo domingo, día 12 de noviembre, en las capitales de las cuatro provincias gallegas contra el "ultraje" a la democracia que, según ha denunciado, supone el acuerdo entre el PSOE y los independentistas catalanes.

En una rueda de prensa ofrecida este viernes en la sede del PPdeG, la número dos de los populares gallegos ha sostenido que España vive una "situación insólita en democracia que probablemente lleve a pensar en la España de hace más de 40 años".

Paula Prado, que ha recordado que la "libertad de expresión" es un derecho fundamental y ha criticado que se trate de "callar" al PP, ha subrayado que su formación saldrá el domingo a las calles para defender la democracia, la Constitución y la igualdad entre españoles "pacíficamente, con tranquilidad y con serenidad".

"Y en ese marco, el PP anima todo que no esté de acuerdo con la situación que estamos viviendo en España en este momento a acudir a estas concentraciones", ha dicho para incidir en que no se callarán ante "esta afrenta a la democracia".

"LA IGUALDAD DE LOS ESPAÑOLES SALTA POR LOS AIRES"

La dirigente popular ha considerado que el PSOE y sus situado a España en una "nueva fase" en la que "se va a amnistiar a terroristas", en la que "está bien visto convocar referéndum de independencia" y en la que "parece normal" entregar "450.000 millones de euros a una comunidad autónoma y nada al resto". "Una fase en la que la igualdad de los españoles salta por los aires", ha señalado.

Tras incidir en que con el acuerdo entre el PSOE y Junts Carles Puigdemont "logra todo lo que quería" y "Pedro Sánchez lo único que le importaba, que es seguir unos meses en el poder a cambio de lo que sea", ha dicho que al líder del PSOE "solo le interesa su sillón en la Moncloa".

Ante esta situación, ha considerado que "lo peor de todo" sea que este acuerdo cuente con el "beneplácito" del PSdeG y del BNG. "Algo que como gallegos no podemos consentir, porque el PSOE ya renunció a que España sea un país igualitario" mientras que el independentismo catalán "no renuncia a absolutamente nada".

Paula Prado ha sostenido que el acuerdo "esconde" que "cada gallego tiene que pagar 400 euros al independentismo catalán" y ha considerado "indignarte" que "haya gallegos y gallegas que dicen sentir amor por la tierra que den el visto y place a esta serie de aberraciones".

De este modo, en primer lugar, se ha referido al candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, al que ha definido como "el señor del Garañón". "Se atreve a decir que fue un buen día para Galicia, cuando solo fue un buen día para Sánchez y Puigdemont", ha señalado para sostener que, como miembro de la comisión negociadora del PSOE, Besteiro "lo único que hizo fue poner buena cara y vender a Galicia a precio de saldo". "Es la voz del PSOE gallego, un partido que ya no cree en el constitucionalismo y que ya no practica nada más que el sanchismo", ha censurado.

Tras sus críticas al PSdeG, ha considerado que "otro partido encantado" es Sumar, cuya "lideresa", según ha dicho, "no levantó la voz en ningún momento" para defender a Galicia. "Me pregunto cómo a esas gallegas de pro no se les cae la cara de vergüenza cada vez que vienen a Galicia", ha afirmado Paula Prado, que ha asegurado que "Yolanda Díaz por Ferrol ya no va" porque "donde más la conocen, menos la votan".

Por último, ha asegurado que la tercera formación que da el visto bueno al acuerdo es el BNG, que "está encantado de sentarse en la misma mesa que Junts, ERC y Bildu".

Paula Prado ha sostenido "por mucho que intente poner un disfraz de moderado" el Bloque "lo único que tiene en las venas es su radicalismo". "De hecho", ha añadido, "hay miembros como Bieito Lobeira que ya se hartaron de tanto amor a Sánchez y tanto desamor a Galicia", ha afirmado.

"Está claro que los nacionalistas con más trayectoria han empezado a bajarse del barco de Ana Pontón", ha añadido para sostener que es "significativo que uno de los responsables de Organización --en referencia a Lobeira-- no le vea opciones de triunfar a su compañera de la UPG".

Además, ha dicho que los nacionalistas gallegos "están divididos" toda vez que otro sector "liderado por su diputada autonómica, Noa Presas, también se reveló contra esta humillación". "El BNG está completamente dividido. Unos con Sánchez y otros con Galicia", ha incidido.

Frente a ello, ha subrayado que el Partido Popular, con el presidente Alfonso Rueda "al frente", defenderá "que las dignidades de Galicia no se venden". "Los gallegos y las gallegas pueden tener toda su confianza en que no nos vamos a rendir, no le vamos a fallar a los ciudadanos", ha dicho Prado, que ha considerado "difícil" imaginar una "mayor claudicación".

Por ello, ha incidido en que la reacción debe ser "firme y serena", "institucional, legal, política y social". "Y debe de ir más allá de los márgenes partidistas. Estamos ante un desafío a nuestra democracia que requiere de la acción de los demócratas, sin distinción de ideología", ha insistido para animar a los gallegos a acudir el domingo a las 12,00 horas a las concentraciones convocadas por su partido en A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.