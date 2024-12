El PPdeG reitera que Altri "no se podría instalar en Galicia" si no cuenta con el aval ambiental que otorgan "técnicos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha reiterado este jueves que el proyecto industrial de Altri "no se podría instalar en Galicia" si no cuenta con la declaración de impacto ambiental favorable que elaboran "técnicos y especialistas" en la materia y que podría ver la luz en próximos días.

Preguntado al respecto en rueda de prensa, Pazos ha apelado a esperar a que sean ellos los que "emitan cuantos informes correspondan" porque "lo lógico y razonable" es que, una vez estén concluidos, es que "todos, absolutamente todos", se "plieguen" a su decisión.

"Si no cuenta con los informes correspondientes y, por tanto, no hay todas las garantías, Altri no se podría instalar en Galicia. Y si, por el contrario, se dan las garantías necesarias, ningún partido responsable puede defender que en Galicia se deje de crear empleo industrial, más cuando todos coincidimos en campaña que es uno de los objetivos fundamentales para el desarrollo de nuestro país", ha explicado Pazos.

Finalmente, el portavoz parlamentario ha evidenciado que "el problema" de la oposición "no es Altri", porque "a día de hoy no conocemos ningún proyecto industrial que, a la hora de instalarse, contase con su apoyo". "Esperemos que reflexionen", ha concluido.