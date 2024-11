Prado vuelve a instar a Pontón a aclarar si alguna administración del BNG formalizó contratos con "su entorno íntimo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La número dos del PP gallego, Paula Prado, ha vuelto a instar este jueves a la líder del BNG, Ana Pontón, a aclarar si alguna administración gobernada por los nacionalistas cerró contratos con "su entorno íntimo y familiar", en la línea del reto que ya planteó esta misma semana su jefe de filas y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, esta misma semana en la Cámara autonómica.

A preguntas de los medios sobre la comisión sobre contratos de la Xunta con determinadas empresas como Eulen, en la que es directiva la hermana de Alberto Núñez Feijóo, y las críticas al respecto de la actitud de los populares vertidas por PSdeG y BNG, Pontón ha defendido que el plan de trabajo (validado por la mayoría absoluta popular) ha sido avalado por los servicios jurídicos del Parlamento.

"Saben que cuando no hay nada en el fondo, al final se va por las formas. Eso es lo que estamos viendo en el Parlamento y en la comisión. El informe de los letrados que ha visto la luz es bastante contundente en cuanto a que el cumplimiento del reglamento está siendo exquisito y dejó claro que todas las mentiras, todo lo que decía la oposición era absolutamente falso", ha afeado.

Por otra parte, ha advertido que los grupos de la oposición, "y sobre todo el BNG", ponen sobre la mesa "constantemente" contratos "menores, que si de familiares, que si de amigos, que si de no se qué...". "Lo único que se le hizo a Pontón es una pregunta muy clara, muy concreta", ha esgrimido, en relación a la interpelación de Rueda en la Cámara.

"Si no tiene nada que ocultar, es ella la que tendría que salir a contestar, a decir que no hay absolutamente nada. Solo esperamos que Ana Pontón diga que no hay ningún contrato con ninguna administración gobernada por el BNG relacionada con su entorno íntimo y familiar. Nada más", ha zanjado.