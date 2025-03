El PSdeG envía una carta a su militancia para que participe en la manifestación de este sábado en A Pobra contra Altri

Los ayuntamientos de A Illa y Vilagarcía hacen público su rechazo al proyecto y piden una participación masiva

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG ha remitido este jueves, día 20 de marzo, una carta a su militancia en la que anima a todos los socialistas gallegos a participar en la manifestación convocada el próximo sábado en A Pobra do Caramiñal contra del proyecto de Atri.

A la protesta, según han indicado fuentes socialistas a Europa Press, se prevé que asista el secretario xeral de la formación, José Ramón Gómez Besteiro, quien en la jornada del miércoles aseguró que "los y las socialistas" estarían en la manifestación.

En una misiva firmada por la secretaria de Organización, Lara Méndez, y a la que ha tenido acceso Europa Press, el PSdeG recuerda que la semana pasada se dio a conocer la Declaración de Impacto Ambiental positiva por parte de la Xunta al proyecto de celulosa impulsado por esta empresa en Palas de Reis.

La formación indica que "este proyecto no encaja ni desde el punto de vista medioambiental ni económico y tampoco como proyecto estratégico para Galicia" y asegura que fue la primera en "manifestar públicamente" su duda respecto a la concesión de fondos públicos a esta iniciativa y que dijo claramente que "no debería recibir ayudas extraordinarias".

"Este proyecto debe ser analizado no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también en términos económicos y sociales, evaluando su verdadero impacto en la creación de empleo y en la economía gallega", apunta el PSdeG.

Por todo ello, anima a toda la militancia socialista a participar en esta marcha y fija como punto de encuentro la explanada portuaria al lado de la estación de autobuses a las 11,40 horas.

Preguntadas al respecto, fuentes socialistas han destacado que ya en ocasiones anteriores, la formación envió a su militancia información sobre las protestas ciudadanas contra esta iniciativa empresarial.

APOYO DE A ILLA Y VILAGARCÍA

De cara la protesta que tendrá lugar el próximo sábado, los ayuntamientos de A Illa y Vilagarcía de Arousa, ambos gobernados por alcaldes socialistas, han hecho público su rechazo al proyecto que Altri plantea para Palas de Rei.

Así, en Vilagarcía, el Consistorio luce una pancarta de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa en la que se puede ler: "Manifestación por terra e por mar, na defensa do noso mar e da nosa terra, non a Altri, non a mina de Touro-O Pino".

Además, a través de sus redes sociales, el Ayuntamiento de la capital arousana recuerda que el rechazo a este proyecto se enmarca en una moción aprobada en el pleno de marzo de 2024 y anima a los vecinos a acudir a la manifestación.

Por su parte, el Ayuntamiento de A Illa ha emitido un banco municipal firmado por el alcalde, el socialista Luis Arosa, en el que invita a todos los vecinos a participar de forma masiva. "Vuestra participación será clave, juntos y juntas podemos luchar por un futuro mejor, sin que se ponga en riesgo lo que más queremos y valoramos: nuestro mar", indica.