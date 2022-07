El PSOE de Ourense retira la iniciativa para nombrar 'non gratos' a Tellado y Prado al no contar con la abstención de PP

Los socialistas consideran que en este momento "no encajaba la moción" y explica: "Sería un debate estéril para el que nosotros no estamos"

OURENSE, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG-PSOE de Ourense ha retirado del orden del día del pleno de la Diputación de este viernes una moción para nombrar 'personas non gratas' a la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y al vicesecretario de Organización del PP nacional, Miguel Tellado, por sus polémicas declaraciones en las que afirmaban que "el AVE llegó a Ourense, pero no a Galicia".

Según ha justificado el secretario provincial del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, consideran que "no tiene sentido" debatir esta iniciativa porque "no va a contar ni siquiera" con la abstención del PP de Manuel Baltar. "Sería un debate estéril para el que nosotros no estamos", ha añadido.

Los socialistas llevaban esta moción, en la que además exigían que renunciasen a sus cargos tanto en el ámbito orgánico como en el ámbito institucional, porque "utilizaron la ciudad de Ourense para hacer una maniobra política con la que atacar el Estado".

En este contexto, tras haber registrado la iniciativa, Villarino reclamó públicamente al PP provincial que "se pusiese de perfil" y, al menos, se abstuviese para así permitir que aquellas personas que "luchan por Ourense" sacasen adelante esta declaración. Sin embargo, ha sido retirada un día antes del propio pleno.

"Es una de las prerrogativas que tenemos los partidos políticos, presentar y retirar mociones", ha explicado escuetamente el secretario provincial socialista este jueves, trasladando que decidieron que en este momento "no encajaba la moción".

Villarino ha afirmado que la intención de la propuesta era "defender la identidad de Ourense", algo que sabían que "sería difícil" porque el Partido Popular "no votaría a favor". "Pero esperábamos y pedíamos, como así lo hicimos públicamente, su abstención", ha remarcado, al tiempo que ha alegado que buscaban "hacer un toque de atención para que no se juegue con el nombre de Ourense gratuitamente".