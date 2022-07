El alcalde de Ourense asume las competencias de los ediles del PP antes de una remodelación "en próximos días"

OURENSE, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha asumido todas las competencias delegadas que tenían asignadas seis de los siete ediles populares y ha descartado que pueda haber conversaciones para desbancarlo del bastón de mando. "No son tan burros como los tránsfugas de Democracia Ourensana", ha manifestado, sobre los concejales populares.

Jácome se encargará de las competencias de Promoción Económica, Hacienda, Termalismo y Turismo, Participación ciudadana, Deportes, Medio Ambiente, Urbanismo y Asuntos Sociales, junto con las que ya tenía como alcalde, como Artes y Festejos. No obstante, será temporal, porque "en los próximos días" realizará una remodelación, que ya tenía "pensado hace mucho tiempo".

Con el reparto de áreas en mente, ha sostenido que estos diez meses no supondrán un reto de gestión en el Ayuntamiento, porque "a nivel plenario el mandato ya ha terminado", puesto que los plenos "no tendrán temas vinculantes", motivo por el que "el Partido Popular ya no hace falta para nada".

Ha esgrimido que hay temas por tratar como el Plan General de Ordenación Municipal, pero está pendiente de aprobación por parte de la Xunta de Galicia para que pueda ser llevado a pleno. Aparte de eso, añadió, solo queda alguna ordenanza municipal, "pero nada más". Por ello, ha considerado que era el "momento apropiado para echar al Partido Popular".

"Nos ayudaron a aprobar muchas cosas, pero ahora creemos que llegó el momento de que se fueran, no lo podríamos haber hecho antes, tenía que haber una causa", ha aseverado el alcalde de la tercera ciudad de Galicia, incidiendo en la "deslealtad" de los populares y en la "incompetencia" en el ámbito laboral.

Preguntado por ello, Jácome ha dicho que "sí" ha pensado en la posibilidad de la moción de censura, pero que "no le ve posibilidades" porque "el PP no tiene el grado de inepcia que tienen los tránsfugas" y "saben que hacer alcalde al PSOE sería lo peor para ellos". "Si se aprovecha de estos últimos meses y coge algo de fuerza podría poner en riesgo la Diputación y podría poner en riesgo muy posiblemente cualquier aspiración del PP a una alcaldía el próximo año", ha dicho, antes de apostillar que "sería suicidarse".

El alcalde ourensano ha comparado la situación con la vivida a nivel estatal en el año 2019. "Si el PP le diese ahora la alcaldía al PSOE se produciría un plus de votos a favor de los socialistas como se produjo con Pedro Sánchez cuando hubo moción de censura y quitaron a Rajoy", ha expuesto. "Estaba desahuciado en la política y al cabo de un año en elecciones arrasó, aquí se podría dar el efecto Sánchez", ha apuntado.

OFRECER DIÁLOGO

Por su parte, el Partido Socialista ha anunciado la disposición del grupo municipal a "abrir un diálogo honesto", para que "terminen los experimentos" de Jácome en el Ayuntamiento después de lo que aseguran que han sido "tres años de desgobierno".

El portavoz socialista municipal, Rafa Villarino, ha pedido "responsabilidad" a todas las fuerzas políticas para "poner punto y final a la parálisis que padece la ciudad". Con estas aseveraciones se ha referido a que una moción de censura es "más necesaria que nunca" y ha sostenido que "no se trata de una cuestión de personas, sino de anteponer la ciudad".

De este modo el portavoz municipal ha asegurado "respetar" lo que opine Jácome "pero no compartirlo", afirmando que el regidor "no quiere que exista ninguna moción de censura porque entonces sería el fin de su mandato". Pero eso sí, ha recordado que la moción de censura sólo se puede presentar en el Ayuntamiento si cuenta con 14 firmas y que el PSOE ya presentó una moción ante notario hace año y medio con las nueve firmas de sus concejales.

"Lo que podemos hacer ahora es ofrecer diálogo, más no podemos hacer", han resumido para apostillar que hablarán con todos los grupos políticos "sin poner vetos, ni trabas, ni precondiciones para buscar una solución".

SITUACIÓN DE LA DIPUTACIÓN

El pacto de gobierno roto en el ayuntamiento de Ourense entre Democracia Ourense y el PP también ha afectado a la Diputación Provincial. Allí, el diputado de DO, Armando Ojea ha presentado un escrito manifestando su voluntad de dejar de formar parte de este órgano de gobierno.

De este modo, la institución se ha visto obligada a la remodelación de composición de este órgano cesando a Ojea y nombrando en su lugar a la diputada popular, Patricia Torres.