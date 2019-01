El Puerto de Vigo exige al Gobierno "inversión muy fuerte" en el Corredor Atlántico

Publicado 25/01/2019 14:10:51 CET

Insiste en que la anulación del plan de usos "no es el caos"

VIGO, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, ha advertido este viernes de la necesidad de que haya una "inversión fuerte" en el Corredor Atlántico, ya que no se puede "dejar atrás" a Galicia y a los puertos gallegos, y "es algo que todo el mundo reclama".

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa celebrada al término de la reunión mensual del Consejo de Administración del Puerto, en la que ha asegurado estar "preocupadísimo" por el "hachazo" en los Presupuestos Generales del Estado a Galicia.

López Veiga ha subrayado que la terminal viguesa tiene una buena situación contable y capacidad de inversión, pero muchas de las infraestructuras necesitan, para su desarrollo, la actuación de la administración central.

A ese respecto, ha nombrado como asignatura pendiente la salida sur ferroviaria para completar la línea A Coruña-Oporto, con Vigo como "estación pasante", en el Corredor Atlántico y con conexiones con los puertos. "Necesitamos el Corredor Atlántico, que las mercancías puedan circular y haya buena conexión con la Meseta. No nos pueden dejar atrás", ha proclamado.

El presidente del Puerto de Vigo ha recordado que es necesaria "una inversión muy fuerte" en ese corredor, que "es algo que reclama todo el mundo",y ha subrayado que la vía convencional que quede libre con el AVE puede dar servicio haciendo una inversión menor.

ANULACIÓN DEL PLAN DE USOS

Por otra parte, con respecto a la anulación definitiva de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP), conocido como plan de usos del Puerto, López Veiga ha insistido en que dicha anulación "no es el caos", aunque un implica que "la situación no es fácil".

Así, ha recordado que las concesiones ya consolidadas en el terreno municipal de Vigo no tendrán problemas. Con respecto a otros municipios, al margen de las concesiones consolidadas (a las que no afectará la anulación), la Autoridad Portuaria ha decidido no hacer nuevas concesiones "de momento" y optar por la "administración directa" de los espacios.

En todo caso, ha recordado que tanto el nuevo plan de usos como el Plan Especial están en fase de licitación y que el Puerto se ha dado un plazo máximo de 30 meses para tener los nuevos documentos, aunque "el nuevo DEUP estará antes".