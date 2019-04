Quintana reaparece en la lista del BNG de Allariz tras dejar la formación en 2016, "un motivo de alegría" para Pontón

Publicado 08/04/2019 16:54:23 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente de la Xunta Anxo Quintana ha reaparecido en la lista del BNG para las elecciones locales del próximo 26 de mayo, el municipio del que fue alcalde más de diez años, y después de haber abandonado la formación de la que fue líder entre 2003 y 2009. "Un motivo de alegría", para la portavoz nacional de la formación nacionalista, Ana Pontón.

La vuelta a una candidatura del Bloque de Quintana es simbólica, como número 22 de la lista de suplentes de la candidatura que encabeza Cristina Cid para y en la que le sigue, como número 23 y con ese mismo sentido de reconocimiento, Francisco García, que fue el sucesor del expresidente de la Xunta en la Alcaldía de Allariz y regidor durante las últimas dos décadas.

Anxo Quintana dejó el BNG en marzo de 2016 y se despidió a través de una carta a la militancia de Allariz en la que explicaba sus razones para darse de baja por las diferencias con la dirección, ya capitaneada entonces por Ana Pontón. "Me doy de baja del BNG, que no de nacionalista, y aunque hoy no haya ningún partido en nuestro país desde el que lo pueda hacer, mi voluntad estará siempre dispuesta a colaborar en la construcción nacional de Galicia", subrayó de aquella.

Quintana argumentó que, en todos los casos "procuró siempre colaborar con el proyecto", desde su "humilde aportación personal como militante". "Unas veces me tocó ser militante de base y otras ocupar importantes responsabilidades. De todas las etapas guardo grato recuerdo y agradecimiento para la organización y los compañeros que me otorgaron tan alta representación y con los que compartí trabajos, ilusiones, alegrías y pesares", señaló en aquella carta hace tres años.

Al ser preguntada en la presentación del programa del BNG para las generales, la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, ha dicho que es "un motivo de alegría" y que "viene a demostrar que mucha gente se está sumando al BNG, que es una alternativa política propia".