La RAG establece una nomenclatura oficial para más de 600 especies de aves, que pueden consultarse en su nuevo buscador

Esta herramienta ofrecerá la denominación científica, en gallego, y la familia de diversas especies de pájaros

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia Galega(RAG) ha dotado a más de 600 especies de pájaros de Galicia y España de un nombre gallego exacto con su nueva iniciativa, para evitar las confusiones a la hora de denominar a un ave concreta en diferentes lugares.

Este proyecto ha contado con la colaboración de lingüistas y ornitólogos y pretende difundir el conocimiento de este ámbito entre las escuelas, organizaciones e investigadores, entre otros públicos.

Estas denominaciones para cada ave estarán disponibles en la nueva sección de la página web de la RAG 'Nomes galegos das aves de Galicia y España', donde a través de un buscador se podrá consultar también el nombre científico, la familia de cada especie y fotos de las mismas.

El presidente de la RAG, Victor Freixanes ha presentado este jueves el resultado final del proyecto, que inicio en 2019, junto al director de la propia iniciativa, Manuel González; y los coordinadores del equipo de ornitólogos, Silverio Cerradelo, Cosme Damián Romay y Xosé Manuel Penas Patiño.

Cerradelo ha indicado que la introducción de un nombre para un ave en este buscador no quiere decir que otras denominaciones sean "incorrectas" y que las aves tiene "muchos nombres" pero no todos son "conocidos", con ejemplos como el noiteboa o el avelaiona.

En la misma línea, el director del proyecto ha resaltado que "muchas veces" un mismo nombre no responde a la "misma realidad", algo que no es un problema, si no parte de la "riqueza cultural".