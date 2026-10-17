Rajoy apela a la militancia del PP a "trabajar" para "poner fin a la etapa más oscura de la democracia" en España

El expresidente del gobierno Mariano Rajoy, durante un acto de homenaje a 2.600 exconcejales del PP, en el pabellón municipal de Nantes, a 17 de octubre de 2026, en Sanxenxo, Pontevedra, Galicia (España). El acto ha sido concebido como un reconocimiento a - Elena Fernández - Europa Press

PONTEVEDRA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno y presidente honorífico del PPdeG, Mariano Rajoy, ha apelado a los militantes del Partido Popular a trabajar y aportar lo que pueda para ayudar a Alberto Núñez Feijóo y "poner fin a la etapa más oscura de la democracia" en España desde la aprobación de la Constitución.

"Todos conocéis lo que está pasando en España en estos momentos. No hay calificativos para valorar lo que ha hecho este Gobierno, se han agotado", ha manifestado este sábado durante su discurso en Sanxenxo (Pontevedra) en la clausura del acto de homenaje a exalcaldes y exconcejales del PP de la provincia de Pontevedra.

Rajoy ha sostenido que el esfuerzo de todos y cada uno de los militantes es "necesario" para que España "recupere la normalidad". "Porque así no se puede seguir", ha incidido para señalar que la democracia española debe recuperar la "calidad perdida".

"Para que se respete la Constitución y la Ley, para que haya división de poderes de verdad, para que no se ataque al poder judicial desde el Gobierno", ha manifestado para asegurar que se han visto cosas "que eran impensables" y que "no pasaban por la cabeza de nadie".

Así, ha puesto como ejemplo lo "sucedido en Badajoz", con una jueza a la que "se pretende, decían, eliminar". "Queridos amigos, nuestro esfuerzo es necesario para cambiar ese estado de cosas y para que se gobierne, para que se ocupen los gobiernos de los problemas reales de la gente", ha dicho.

Tras citar el alza de los precios y el coste de la vida, ha criticado que ahora el Ejecutivo estatal hable de vivienda cundo no hizo "absolutamente nada" en sus ocho años de mandato. "Y ahora dice que en 48 horas lo va a arreglar todo", ha censurado.

Rajoy ha sostenido que el Gobierno tiene que ocuparse de la política de las cosas y no de las cosas de la política. "Esa es otra historia", ha señalado.

Así, ha asegurado que "lo que quiere la gente es que se resuelvan o que, por lo menos, se intente resolver los problemas del día a día". "Os pido vuestro esfuerzo, cada uno que haga lo que pueda, para que haya un gobierno normal, que no es tanto pedir", ha subrayado.

Y es que Rajoy ha insistido en que España "debe recuperar la normalidad", poner fin a la "división que se ha fomentado entre españoles por parte de quienes están en el Gobierno de España y que hace muchísimo daño a la convivencia, porque radicaliza lo que es un gran país y lo que es una gran nación". "Y no queremos extremisas ni radicales de ningún tipo, porque nunca han resuelto absolutamente nada", ha insistido.

"Es nuestra obligación ayudar a Alberto Núñez Feijóo", ha asegurado para recordarlo como un "extraordinario presidente de la Xunta", que se ocupó de "gobernar", de tomar decisiones para resolver problemas".

"No ha insultado a nadie y es una persona de la que podemos sentirnos legítimamente orgullosos. Tiene personalidad, tiene nivel, tiene conocimientos y tiene experiencia y lo que necesita en este momento, aunque ya lo tiene, pero tenemos que ser activos, es tenernos a nosotros", ha subrayado.