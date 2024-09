O reitor da UDC urxe financiamento para as universidades na apertura do curso académico

O reitor da Universidade dá Coruña (UDC), Ricardo Cao, na apertura do curso académico no paraninfo coruñés.

O conselleiro de Educación sostén que Galicia é das autonomías que "máis e mellor" finánciaas



A CORUÑA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

O reitor da Universidade da Coruña (UDC), Ricardo Cao, demandou un incremento do financiamento destinado ás universidades galegas na apertura do curso académico. Fíxoo nun acto central no paraninfo coruñés, con presenza dos demais reitores -- Manuel Reigosa, da Universidade de Vigo (UVigo) e Antonio López, da Universidade de Santiago de Compostela (USC)-- e de autoridades. Mentres, o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, indicou que Galicia é das autonomías que "máis e mellor" finánciaas.

No seu discurso, Cao dixo que é "urxente" compasar o plan de financiamento "ás necesidades reais dos custos estruturais do sistema universitario, dando tamén cumprimento ao obxectivo de alcanzar o investimento do 1% do PIB en universidades" como fixa, lembrou, a Lei Orgánica do Sistema Universitario Español (LOSU). Para iso, apelou a un consenso entre Xunta, universidades e forzas políticas parlamentarias.

E é que ante os retos que deben afrontar as universidades, entre eles o ámbito da investigación e a captación de fondos, sinalou que é necesario sustentar o apoio económico en fondos "estruturais" e non "extraordinarios".

Por outra banda, na súa intervención incidiu noutros dos obxectivos que deben encarar as universidades, e citou, xunto á internacionalización, a renovación das súas plantillas para o que considerou importante programas específicos de incorporación do talento novo.

O reitor da UDC, que cualificou de "acertado" as novas titulacións implantadas no sistema universitario galego, apelou tamén ao consenso coa Consellería de Educación nesta materia e no posible desenvolvemento dunha nova lei de universidades.

"A LOSU fai previsible que en Galicia se opte por desenvolver unha nova lei ou modificar a existente", sinalou nun asunto no que recalcou a demanda das universidades de lograr "o maior consenso" para regular, entre outros aspectos, as titulacións universitarias. Todo iso nunha intervención na que incidiu en velar polo "benestar psicosocial" da comunidade universitaria.

A XUNTA DEFENDE A ACHEGA

Pola súa banda, o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, subliñou a importancia de ter unha universidade "en forma, útil, que beneficie á sociedade e contribúa ao seu crecemento" e apuntou que Galicia quere ser "a primeira comunidade en chegar ao 1 por cento do PIB, tal como recolle a LOSU".

"Somos das comunidades que máis e mellor financian as súas universidades", asegurou para destacar o obxectivo de que as galegas sexan "sinónimo de calidade". Por outra banda, indicou que o financiamento plurianual "non é só para o seu lóxico funcionamento senón para que o esforzo de alumnos e docentes tradúzase nun impacto real na sociedade".

Ao fío diso, puxo en valor o plan de financiamento universitario, do que manifestou que incrementa "cada ano" os recursos públicos destas institucións.

Rodríguez, quen celebrou a nova medida da Xunta de bonificación da matrícula universitaria, insistiu en que Galicia debe "fomentar o tecido investigador e científico para gañar en competitividade, subliñar a excelencia universitaria e captar talento". Outro factor que destacou o conselleiro é unha "maior apertura internacional" das universidades galegas para seguir avanzando.

Ao acto, asistiron, entre outras autoridaes, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco; a alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, e de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín; e a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón.