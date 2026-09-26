Remolcado un velero con tres tripulantes por una avería en el motor cerca de las Cíes

Salvamar Mirach - SALVAMENTO MARÍTIMO

VIGO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha remolcado esta mañana de sábado a un velero con tres tripulantes a bordo por una avería en el motor cuando se encontraba a unas 2,5 millas al oeste de las islas Cíes

Según informa Salvamento, el centro de Vigo coordinó la asistencia a este velero de 13 metros.

La Salvamar Mirach salió de su base a las 7,02 horas de la mañana, localizó la embarcación y estableció remolque a las 7,55 horas. El velero quedó atracado con seguridad en Marina Dávila, en Vigo, a las 9,50 horas.