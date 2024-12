Resurrection Fest completa su cartel con otros 80 nombres para la edición de su 20 aniversario

Falling In Reverse, Jinjer o Eagles of Death Metal son algunas de las bandas que se suman a Slipknot, KoRn, Judas Priest o Till Lindemnann

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Dic.

Resurrection Fest Estrella Galicia ha anunciado 80 nuevos nombres que perfilan el cartel definitivo para la edición de su 20 aniversario, que se celebra del 25 al 28 de junio en Viveiro (Lugo) con Slipknot, KoRn, Judas Priest y Till Lindeman como grandes reclamos.

Fallin In Reverse, Jinjer, Eagles Of Death Metal, Skindred, Angelus Apátrida o Seven Hours Before Violet son algunos de los más destacados entre las 80 nuevas confirmaciones del festival de Viveiro (Lugo), que vivirá el próximo verano "la edición más grande" en las más de dos décadas de uno de los eventos referente en el continente.

Con miles de abonos vendidos ya, muchos incluso antes de desvelar los primeros nombres, el festival ha desgranado el grueso de bandas que pasarán por los cuatro escenarios durante los cuatro días en los que Viveiro volverá a convertirse en capital del metal, el punk, el rock y el hardcore.

Los americanos Falling In Reverse regresan al 'Resu' tras llenar grandes recintos en Barcelona o Madrid para dar su único concierto en España en 2025 en el escenario principal del festival, por el que también pasarán los ucranianos Jinjer o los mediáticos Eagles Of Death Metal

Los galeses Skindred, uno de las bandas "más queridas" por los fans del festival viveirense, también vuelven al Resurrection, así como Seven Hours After Violet, la banda del bajista de System Of A Down Shavo Odadjian; o los españoles Angelus Apátrida, la banda que tiene el honor de ser la que más veces ha actuado en la historia del 'Resu'.

Los japoneses Crossfaith, los australianos Norhtlane o Municipal Waste también repiten en el 20 aniversario del festival, donde se estrenará el proyecto de la soprano finlandesa Tarja o los suizos Zeal & Ardor.

Soen, Vader, Crucified Bárbara son otros de los nombres destacados por la organización, que ha incluido este año a Heredeiros da Crus como guiño gallego en el 20 aniversario de la cita.

ESCENARIOS

Por el 'Chaos Stage', escenario dedicado a los sonidos punk y hardcore a los que se dedicó el festival en su primera edición de 2006, pasarán Walls Of Jericho, Ignite, H20, House Of Protection, Evergreen Terrace, Guilt Trip, Desolated, Siamese, Defects, Anal Hard, Sound Of Silence o Crossed.

Por su parte, el cuarto escenario, centrado en sonidos "más desérticos", contará con representantes de esta familia como Russian Circles, Pentagram, Harakiri For the Sky, And So I Watch You From Afar, Derby Motoreta's Burrito Cachimba, Valien Thorr o El Altar del Holocausto.

Completan este anuncio Signs Of The Swarm, Death Angel, Kanonenfieber, Skynd, Lost Society, Unprocessed, Gutalax, Mental Cruelty, Vowws, Tetrach, Broken By The Scream, Gigatrón, Party Canon, Aphonnic, Stesy, Stain The Canvas, Killus, The Broken Horizon, Deimocrazy, PI.L.T., Holy Wars, Split Chain, Terminal Sleep, Blackgold, Spy, Silicon Flesh, Ezpalak, Archivo Adxunto, Not Yet, Motorjesus, Eihwar, The Southern River Band, Slomosa, Slow Crush, Love Letter, Prom Kinks, Against The Waves, Messa, Dirty Sound Magnet, Moonshine Wagon, Moura, Maragda, The Riff Truckers y Saturna.