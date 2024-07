Rueda cree que el fallo del caso Alvia "tardó mucho": "Justicia, una vez que hay sentencia, siempre hay"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha considerado que el fallo judicial sobre el accidente ferroviario ocurrido en el barrio compostelano de Angrois en junio de 2013 "tardó mucho tiempo" y ha afirmado que "justicia, una vez que hay sentencia, siempre hay", guste más o menos el resultado.

Preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, el máximo mandatario autonómico ha celebrado que se haya publicado la sentencia pero ha incidido en que "tardó mucho tiempo" y que se produce "11 años después del accidente".

Dicho esto, ha sostenido que a él lo que le "importaba" era que las víctimas y sus familiares se sintiesen reparados. "Y por lo que he leído en los medios, no he hablado con nadie directamente, pero parece ser que esto es así", ha puesto en valor.