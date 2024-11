Rueda cree que "tiempo habrá" para asumir responsabilidades por la DANA, pero apunta tanto a Generalitat como a Estado

El presidente gallego asegura no conocer a "ninguna persona concreta" en el PP que pida la dimisión de Mazón

NOIA (A CORUÑA), 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, cree que "tiempo habrá" más adelante para asumir responsabilidades por la gestión de la DANA en el Levante, pero ha apuntado tanto a la Generalitat valenciana como al Gobierno central.

"No puede ser que unos sí y otros no. Todos", ha recalcado el mandatario gallego, en la comparecencia posterior a la reunión semanal de su Gobierno, celebrada en Noia (A Coruña).

Interpelado sobre las voces en su partido que en privado, en los últimos días, empezaron a hablar de una posible dimisión del presidente valenciano, Carlos Mazón, Alfonso Rueda ha respondido que "no" conoce a "ninguna persona concreta" que esté reclamando su marcha.

De hecho ha recordado que el pasado viernes el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dirigió una reunión telemática de 'barones' territoriales populares centrada en la DANA y allí se habló de "cómo podían ayudar" las diferentes autonomías en esta tragedia con más de 200 muertos.

En el caso de Galicia, su presidente ha confirmado que durante el fin de semana la Generalitat reclamó vehículos para "desatascar alcantarillado" y que la Xunta se puso en contacto con empresas gallegas para enviar vehículos que apoyen en estas labores.

"De eso es de lo que estamos hablando ahora mismo", ha añadido Rueda, quien también cree que "tiempo habrá" para tomar decisiones políticas: "Todos los que tienen responsabilidades públicas tenemos que explicar cómo las ejercimos, en qué circunstancias y cómo fue todo".

En este sentido, el presidente de la Xunta ha insistido en que "no puede ser que unos sí y otros no". "Lo que no vale es derivar responsabilidades hacia un lado y otros pensar que no tiene ninguna, porque las tenían y clarísimas: Gobierno autonómico y central", ha recalcado.

"EL JUEGO DEL GOBIERNO CENTRAL"

Asimismo, Rueda ve cada vez "más claro", "cuando pasan los días", el "juego del Gobierno central y de algunos partidos" de "apartarse de la gestión para conseguir la finalidad política de acabar tumbando al gobierno de la Generalitat Valenciana que, con aciertos y con errores, desde un principio intentando gestionar toda la catástrofe y sobre todo las careas de reconstrucción".

"Me gustaría que todos estuviesen en ese plan", ha añadido, para luego asegurar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía que "haberse implicado muchísimo más" y haber declarado la situación de emegencia nacional.

Además, "esta semana (Sánchez) vuelve a no dar cuentas en el Congreso" y "ni siquiera va a estar en España", ha apostillado Rueda.