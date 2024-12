Rueda responderá en el pleno sobre el derecho a una vejez digna y la "falta de respeto" a las instituciones

Comparecen Medio Ambiente y Medio Rural y se debaten dos iniciativas sobre las competencias en meteorología, una del BNG y otra del PPdeG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, responderá a la oposición sobre el derecho a una vejez digna y la "falta de respeto" del Gobierno gallego a las instituciones durante la sesión de control del pleno del Parlamento.

Además, el orden del día incluye dos comparecencias de conselleiros, la de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, para informar de las líneas estratégicas de su área y la de Medio Rural, María José Gómez, sobre el fin de la temporada de alto riesgo de incendios forestales.

Los grupos también debatirán dos iniciativas, una del BNG y otra del PPdeG, sobre la transferencia de las competencias en meteorología, que los nacionalistas llevan tiempo reclamando y que la actual Xunta, ahora, también solicita.

El grupo popular pedirá al Gobierno central que convoque "de inmediato" la mesa de seguimiento sobre la viabilidad de Alcoa. Asimismo, preguntará a la Xunta por la repercusión que tendría en la sanidad gallega el traspaso de usuarios de Muface, sobre las novedades del plan especial de protección civil ante el riesgo de inundaciones de Galicia y sobre "el incumplimiento de los compromisos anunciados por el Gobierno de Pedro Sánchez" de aplicar los descuentos en las autopistas estatales de Galicia.

TRAS LA 'DANA'

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario de los populares, Alberto Pazos, ha advertido de que lo acontecido en Valencia y "lo acaecido en Galicia en la última alerta pone de manifiesto la importancia de tener información precisa y potestad de activar alarmas".

Al respecto, ha asegurado que existe una previsión en el Estatuto de Autonomía de Galicia para hacer esa transferencia del servicio meteorológico.

"Si el Gobierno central tuviese verdadera intención de traspasarlo, existe un marco legal para hacerlo. Pero debo confesar que, tras la experiencia para asumir competencias sobre el litoral, no somos muy optimistas", ha avisado.

En otra rueda de prensa, la nacionalista Olalla Rodil ha recordado que en 2014 y 2021 el PP "vetó" esta solicitud cuando el BNG era el que la impulsaba. Precisamente, en el orden del día del próximo pleno figura también otra proposición no de ley del Bloque para reclamar esta transferencia, "indispensable" para los nacionalistas "para enfrentar enormes retos" en lo meteorológico.

Después del anuncio que realizó el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, en comisión --donde dijo que pedirán estas competencias--, Rodil ha indicado que "a ver si ahora son sinceros".

RESIDENCIAS

Por su parte, el BNG centrará "parte importante" del pleno en "el derecho a una vejez digna", por el que preguntará la portavoz nacional de los nacionalistas, Ana Pontón, al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la sesión de control.

Así, le interrogará por las medidas que va a impulsar la Xunta para garantizar los derechos de las personas mayores ante los datos de listas de espera en dependencia y el "grado de privatización en servicios esenciales", entre otras cuestiones.

El Bloque también interpelará a la conselleira de Política Social, Fabiola García, "para hablar de ese modelo de residencias nuevo del que hizo tanta propaganda el PP pospandemia pero que nadie ve por ningún lado", según ha criticado Rodil.

Sobre este extremo, hará una pregunta oral al Gobierno "hablando del caso concreto Cambados", donde, según ha indicado la nacionalista, "hay una única residencia de mayores que es un antiguo asilo gestionado por una entidad religiosa que anunció que va a cerrar dejando tirados a 53 usuarios" y a las trabajadoras.

"SIN COMPLEJOS"

Por parte del PSdeG, Lara Méndez ha informado de que el secretario xeral del partido, José Ramón Gómez Besteiro, preguntará a Rueda por la "falta de respeto del Gobierno gallego con el trabajo de las instituciones".

"Estamos hondamente preocupados porque está patrimonializando las instituciones", ha incidido, poniendo como "último ejemplo" la ley de acompañamiento a los presupuestos, que "no solo modifica medio centenar de normas por la puerta de atrás, sino que además" el PP convocó una rueda de prensa con dos conselleiros "que ni siquiera son diputados para presentar otras 50 autoenmiendas a esta ley". "No solo no podemos debatir, sino que los grupos no podemos enmendar", ha remarcado.

"Otro ejemplo" de lo que los socialistas ven una "pérdida de complejos" en la "falta de respeto a las instituciones" es lo que ocurre en la TVG, "que salen con micros del propio PP".

El PSOE gallego impulsará en el pleno una proposición no de ley sobre la lucha contra la violencia de género, con una "batería de propuestas en positivo" y para que la Xunta "abandone su estrategia de atacar el sistema de protección". "Utilizar la violencia machista para confrontar es terriblemente peligroso y vuelve a poner a las víctimas en una situación muy vulnerable", ha avisado Méndez.

También preguntará a la Xunta por medidas y presupuesto para combatir los delitos homófobos y promoverá una iniciativa sobre vivienda pública, para que la Xunta "incremente el parque de vivienda social de forma urgente y progresiva".

Por último, al pleno irá una moción del PSdeG "para seguir defendiendo el idioma" ya que este grupo quiere "el uso oficial del gallego en el marco también de las instituciones europeas", como ocurre en el Congreso. "Esperamos que el PP recapacite, si quiere el pacto por la lengua", ha finalizado la diputada.

PARTIDAS PARA OURENSE

Por parte del grupo mixto, el parlamentario Armando Ojea ha presentado dos enmiendas a los presupuestos, una de ellas para que haya una partida de 4,25 millones para construir un centro de salud en el barrio de O Vinteún, en Ourense, una demanda vecinal "histórica".

La otra enmienda que ha planteado Ojea es con la que solicita 7,3 millones para distintas actuaciones de mejoría en instalaciones deportivas de la ciudad.