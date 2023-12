Rueda tacha de "descortesía institucional" que Sánchez "no considerase" invitarle a la visita a Navantia Ferrol

El presidente de la Xunta remarca que "le gustaría" que Sánchez "aclarase" ciertas cuestiones como la llegada de los trenes Avril

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha tachado de "descortesía institucional" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no considerase" que Rueda debería de estar en el primer corte de chapa de la segunda de las fragatas de la serie F-11 que se ha producido en la mañana de este sábado en Navantia, en el municipio coruñés de Ferrol.

Así lo ha declarado a los medios tras un acto el acto del XXX aniversario de la declaración del Camino de Santiago como Patrimonio Mundial, que se ha celebrado en la capital gallega.

"No entiendo muy bien cómo algo tan importante para Galicia no considera el presidente del gobierno que la Xunta y su presidente, que por cierto soy su representante ordinario aquí en Galicia, no debería estar también", ha afeado el presidente del Ejecutivo gallego.

Rueda ha incidido en que como presidente del Gobierno, en Galicia siempre "va a ser bienvenido" y sobre todo si "viene con espíritu de colaboración y a traer buenas noticias".

Con todo, ha remarcado que "lo lógico" es que él participase también en ese acto y ha asegurado que si esto pasase por ejemplo en Cataluña, el presidente de la Generalitat "no tendría el tratamiento que está teniendo el presidente de la Xunta".

VISITA POLÍTICA

En cuanto a la visita política, ha señalado que ante la "precampaña permanente" en la "obsesión con la fecha electoral" que tiene el PSdeG "concuerda perfectamente" que este sábado visite Galicia.

"Al final, frente a este tripartito, que está claro que es la oposición, que vamos a tener en Galicia, al final es el candidato de los tres, Partido Socialista, Bloque, Sumar, su candidato es Pedro Sánchez y a quien están esperando que venga aquí. Probablemente a hacer muchos anuncios, igual que veremos muchísimos anuncios durante estos meses de tantas cosas que llevamos reclamando muchísimo tiempo y que no es que no se dieran es que fue acallada por respuesta. Ahora de repente seguro que nos dicen que se hacen realidad", ha esgrimido Rueda.

A renglón seguido, ha puntualizado que le "gustaría" que Sánchez "aclarase" ciertas cuestiones, como por ejemplo, ha añadido Rueda, qué pasa otra vez con los trenes Avril, cómo están los accesos a Galicia o los proyectos de Fondos Next Generation, entre otras cuestiones.

En ese "carrusel de anuncios" que ha augurado que llegará Rueda espera que "fuesen buenas noticias" para Galicia y de ser así la Xunta "va a colaborar". "Pero bueno, todos sabemos de qué van estas cosas", ha lamentado.

ELECCIONES GALLEGAS

El presidente gallego, preguntado sobre la fecha de las elecciones autonómicas, ha asegurado que la oposición tripartita en Galicia "está en modo absolutamente preelectoral" y solo hay "obsesión por la fecha electoral".

"Mientras nosotros estamos a punto de aprobar nuestro presupuesto y seguimos gobernando", ha apostillado, al tiempo que ha bromeado con que algunos de los que dijeron como fecha electoral posible un domingo desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, porque "ya los dijeron todos, alguno va a acertar seguro".

Además, ha añadido, que su actividad política como presidente del PPdeG "pone muy nervioso" a la oposición y ha recordado que empezaron con un autobús que "simplemente buscaba acercarse a la gente" y era algo de lo que "siempre hablaba la oposición".

"Lógicamente el año que viene va a ser año electoral, pero vuelvo a decir que en porcentaje de tiempo y sobre todo de preocupaciones, a mi la principal preocupación es ser presidente de la Xunta y mientras también actividad de partido", ha apuntado.

RESPUESTA DE MONCLOA CON LAS DEMANDAS DE GALICIA

En otro orden de cosas, sobre las carta que ha enviado Rueda a Moncloa con las principales demandas de Galicia y al planteamiento de reunión con Sánchez, ha indicado que "no tuvieron respuesta absolutamente a nada".

"Hubo alguna respuesta puntual de algún ministro a reclamaciones concretas" algo que ha agradecido, pero en general a respuesta del presidente del Gobierno "fue acallada".