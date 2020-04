Sanidade defende o traslado de maiores sans a Nigrán e desvincúlao dos novos contaxios por COVID

Feijóo pide ser "cautelosos" mentres se tenta "pescudar" as causas das novas infeccións

VIGO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

O Sergas defendeu este mércores o traslado de maiores sans desde os centros xeriátricos á Residencia de Tempo Libre da Xunta en Patos, Nigrán (Pontevedra), unha medida baseada en criterios "científicos e sanitarios", e sinalou que a aparición de dous casos positivos de coronavirus nesa residencia non debe vincularse á decisión do traslado.

A través dun comunicado, sinalou que "a autoridade sanitaria garante o modelo de atención elixido para estes residentes como o mellor posible para preservar ás persoas máis vulnerables da exposición á enfermidade".

A ese respecto, Sanidade insistiu en que a decisión de centralizar na residencia de Patos a asistencia aos maiores non contaxiados está baseada en criterios indicados "polos expertos" para a atención e protección de grupos de risco neste tipo de alertas sanitarias.

"O feito de que se confirmou agora a enfermidade de dous residentes non se pode vincular coa adopción desa medida", recalcaron fontes sanitarias, que lembraron que todos os maiores trasladados a Nigrán (un total de 22, procedentes das residencias DomusVi de Barreiro e DomusVi de Cangas, ambas intervidas pola Xunta) foron sometidos a tres probas diagnósticas, dous PCR e un test de anticorpos, que deron negativo en COVID.

En todo caso, admitiron as mesmas fontes, "o risco cero fronte ao COVID-19 non existe, o 'período xanela' (o tempo que tarda en manifestarse o virus) é ilimitado e impredicible". De feito, engadiron, "hoxe en día os especialistas non teñen clarificado o comportamento desta enfermidade ao cento por cento, nin a evolución dos contagios".

Sanidade informou de que se está "estudando a causa da infección desas dúas persoas", unha das cales foi ingresada no Hospital Álvaro Cunqueiro, mentres que a outra foi devolta á residencia DomusVi de Barreiro, porque o seu estado non requiría hospitalización.



NOVAS PROBAS

Este mércores o Sergas realizou de novo probas diagnósticas a todos os maiores que se atopan na residencia de Nigrán, así como a todo o persoal. Aínda que quedan por coñecer algúns resultados, polo momento todas as probas analizadas "deron negativo".

Finalmente, Sanidade incidiu en que tanto os usuarios como o persoal do centro de Patos "seguen estritamente todos os protocolos de protección, limpeza e distanciamento recomendados". "Se desinfectaron as instalacións, dotouse o centro de profesionais sanitarios, someteuse a todo o persoal e aos residentes ás probas necesarias e, durante os primeiros días e após o traslado, mantívose o illamento recomendado polos profesionais sanitarios", aseguraron fontes da Consellería.

FEIJÓO APELA Á CAUTELA

Pola súa banda, preguntado sobre este caso nunha rolda de prensa telemática que ofreceu este mércores, o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, defendeu que a "todas as persoas" que se trasladaron a este centro xeriátrico fixéranselles "tres test". "E mentres non pasaban tres test negativos non se trasladaban á residencia de Patos", remarcou.

En todo caso, aludiu a que a velocidade de incubación do virus é variable segundo as persoas, polo que "non se pode descartar" que algún dos residentes trasladado a Nigrán xa estivese incubando o virus, no que agora "deu positivo".

Así, apelou a ser "cautelosos" e sinalou que, aínda que pode ser "que o virus xa acompañase" aos diagnosticados na residencia de Nigrán, tamén "pode ser que non" e que "se collese" no propio centro. "É o que temos que pescudar e por iso estamos testando ás persoas que están nesa residencia, igual que testamos ao 40% das máis de 22.000 persoas que están neste tipo de centros en Galicia", concluíu.